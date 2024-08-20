Из картофеля можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, например, запеканки, зразы, пюре, жаркое. Еще ее можно тушить, жарить, запекать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной и простой в приготовлении запеканки из картофеля и сосисок.

Ингредиенты:

картофель

сосиски

сыр

сметана

лук по желанию

специи

помидоры

Способ приготовления:

1. Картошку нарежьте кубиками и отварите до готовности.

2. Смешайте сметану и кетчуп, порежьте сосиски кольцами.

3. Выложите слоями продукты в форму для запекания, сверху выложите помидоры и присыпьте сыром.

Запекайте 15 минут!

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