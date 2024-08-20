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Картофельная запеканка с сосисками и сметаной: рецепт сытного блюда для ужина
Из картофеля можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, например, запеканки, зразы, пюре, жаркое. Еще ее можно тушить, жарить, запекать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной и простой в приготовлении запеканки из картофеля и сосисок.
Ингредиенты:
- картофель
- сосиски
- сыр
- сметана
- лук по желанию
- специи
- помидоры
Способ приготовления:
1. Картошку нарежьте кубиками и отварите до готовности.
2. Смешайте сметану и кетчуп, порежьте сосиски кольцами.
3. Выложите слоями продукты в форму для запекания, сверху выложите помидоры и присыпьте сыром.
Запекайте 15 минут!
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