Картофельная запеканка с сосисками и сметаной: рецепт сытного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Картофельная запеканка с сосисками и сметаной: рецепт сытного блюда для ужина

Из картофеля можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, например, запеканки, зразы, пюре, жаркое. Еще ее можно тушить, жарить, запекать.

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Что приготовить из картофеля и сосисок

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной и простой в приготовлении запеканки из картофеля и сосисок. 

Рецепт запеканки

Ингредиенты:

  • картофель 
  • сосиски
  • сыр
  • сметана
  • лук по желанию
  • специи 
  • помидоры 

Способ приготовления: 

1. Картошку нарежьте кубиками и отварите до готовности.

Вареный картофель

2. Смешайте сметану и кетчуп, порежьте сосиски кольцами.

Приготовление основы для запеканки

3. Выложите слоями продукты в форму для запекания, сверху выложите помидоры и присыпьте сыром.

Сыр для блюда

Запекайте 15 минут!

Готовая запеканка

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