Картофельная запеканка "Тартифлет" : рецепт сытного блюда для перекуса
Запеканка "Тартифлет" (Tartiflette) – традиционное французское блюдо, готовится из картофеля с обжаренным беконом и луком под корочкой нежного сыра. К тому же блюдо готовится в духовке и можно без бекона.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытной и вкусной картофельной запеканки с сыром и луком.
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 300 г сыру камамбер или бри
- 1 лук
- 300 г панчетты или копченой грудинки
- 100 мл. белого полусухого вина
- 300 г сметаны или сливок 30%
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите картофель в мундире в подсоленной воде до готовности. Снимите кожуру и нарежьте ломтиками толщиной 0,5 см.
2. Нарежьте панчетту и лук, слегка обжарьте, в конце добавьте вино и потушите несколько минут.
3. Подготовьте форму для запекания с высокими бортиками. Выложите картофель (посолите и поперчите), бекон с луком, сметану и сыр, нарезанный ломтиками 4-5 мм. Запекайте в разогретой до 180 С до румяной корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: