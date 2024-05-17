Картофельная запеканка "Тартифлет" : рецепт сытного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Картофельная запеканка 'Тартифлет' : рецепт сытного блюда для перекуса

Запеканка "Тартифлет" (Tartiflette) – традиционное французское блюдо, готовится из картофеля с обжаренным беконом и луком под корочкой нежного сыра. К тому же блюдо готовится в духовке и можно без бекона.

Запеканка с картофельным

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытной и вкусной картофельной запеканки с сыром и луком.

Рецепт запеканки
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Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 300 г сыру камамбер или бри
  • 1 лук
  • 300 г панчетты или копченой грудинки
  • 100 мл. белого полусухого вина
  • 300 г сметаны или сливок 30%
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите картофель в мундире в подсоленной воде до готовности. Снимите кожуру и нарежьте ломтиками толщиной 0,5 см.

Картофель для блюда

2. Нарежьте панчетту и лук, слегка обжарьте, в конце добавьте вино и потушите несколько минут.

Как вкусно приготовить запеканку

3. Подготовьте форму для запекания с высокими бортиками. Выложите картофель (посолите и поперчите), бекон с луком, сметану и сыр, нарезанный ломтиками 4-5 мм. Запекайте в разогретой до 180 С до румяной корочки.

Сытная запеканка с картофеля

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