Запеканка "Тартифлет" (Tartiflette) – традиционное французское блюдо, готовится из картофеля с обжаренным беконом и луком под корочкой нежного сыра. К тому же блюдо готовится в духовке и можно без бекона.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытной и вкусной картофельной запеканки с сыром и луком.

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Ингредиенты:

1 кг картофеля

300 г сыру камамбер или бри

1 лук

300 г панчетты или копченой грудинки

100 мл. белого полусухого вина

300 г сметаны или сливок 30%

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите картофель в мундире в подсоленной воде до готовности. Снимите кожуру и нарежьте ломтиками толщиной 0,5 см.

2. Нарежьте панчетту и лук, слегка обжарьте, в конце добавьте вино и потушите несколько минут.

3. Подготовьте форму для запекания с высокими бортиками. Выложите картофель (посолите и поперчите), бекон с луком, сметану и сыр, нарезанный ломтиками 4-5 мм. Запекайте в разогретой до 180 С до румяной корочки.

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