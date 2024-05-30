Картофельные блины из пюре с сыром: рецепт сытного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Картофельные блины из пюре с сыром: рецепт сытного блюда для перекуса

Из картофеля можно готовить не только зразы и пюре, еще из него получаются очень вкусные запеканки и вареники. А также из пюре можно сделать блины, ленивые вареники.

Вкусные картофельные блины

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных картофельных блинов, которые готовятся с твердым сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.
  • Молоко – 400 мл
  • Мука – 160 г
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Зелень
  • Сыр – 70-100 г
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

1️. Картофель сварите и перебейте в пюре. Добавьте соль, яйца, зелень, молоко, масло и сыр, перемешайте.

Тесто для блинов

2️. Выложите ложкой смесь на сковороду, жарьте с каждой стороны до золотистости.

Жареные блины

Готовые блины подаем со сметаной и тертым сыром!

Готовые блины со сметаной

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