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Картофельные блины из пюре с сыром: рецепт сытного блюда для перекуса
Из картофеля можно готовить не только зразы и пюре, еще из него получаются очень вкусные запеканки и вареники. А также из пюре можно сделать блины, ленивые вареники.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных картофельных блинов, которые готовятся с твердым сыром.
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Молоко – 400 мл
- Мука – 160 г
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Зелень
- Сыр – 70-100 г
- Масло для жарки
Способ приготовления:
1️. Картофель сварите и перебейте в пюре. Добавьте соль, яйца, зелень, молоко, масло и сыр, перемешайте.
2️. Выложите ложкой смесь на сковороду, жарьте с каждой стороны до золотистости.
Готовые блины подаем со сметаной и тертым сыром!
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