Из картофеля можно готовить не только зразы и пюре, еще из него получаются очень вкусные запеканки и вареники. А также из пюре можно сделать блины, ленивые вареники.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных картофельных блинов, которые готовятся с твердым сыром.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Молоко – 400 мл

Мука – 160 г

Оливковое масло – 2 ст. л.

Зелень

Сыр – 70-100 г

Масло для жарки

Способ приготовления:

1️. Картофель сварите и перебейте в пюре. Добавьте соль, яйца, зелень, молоко, масло и сыр, перемешайте.

2️. Выложите ложкой смесь на сковороду, жарьте с каждой стороны до золотистости.

Готовые блины подаем со сметаной и тертым сыром!

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