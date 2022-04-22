Картофель – не только вкусный, но и очень полезный и сытный продукт, который является основой при приготовлении многих блюд, начиная от самых элементарных: супов, зраз, дерунов, заканчивая запеканками и гратенами.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился в Instagram рецептом вкусных "лодочек" из картофеля, с вкусной кукурузной начинкой.

Ингредиенты:

картофель – 5 шт.

Видео дня

консервированная кукурузы – 150 г

твердый сыр – 180 г

сливочное масло – 50 г

петрушка – 5 веточек ​​​​​​​

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте картофель, обсушите бумажными полотенцами и заверните каждую картофелину в фольгу, положите на противень или в форму для запекания и запекайте около 1 часа.

2. Достаньте готовый картофель из фольги и дайте ему остыть, после сделайте ложкой углубление и выберите средину.

3. Переложите картофель в миске, разомните и добавьте размягченное сливочного масла.

4. Туда натрите сыр, добавьте кукурузу, измельченную зелень и все тщательно перемешайте.

5. Выложите начинку ложкой в картофель, сверху присыпьте сыром, переложите "лодочки" в форму и запекайте картофель около 20-25 минут при 180 С.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: