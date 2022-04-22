Картофельные "лодочки" с вкусной начинкой из сыра и кукурузы: оригинальный рецепт от Евгения Клопотенко
Картофель – не только вкусный, но и очень полезный и сытный продукт, который является основой при приготовлении многих блюд, начиная от самых элементарных: супов, зраз, дерунов, заканчивая запеканками и гратенами.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился в Instagram рецептом вкусных "лодочек" из картофеля, с вкусной кукурузной начинкой.
Ингредиенты:
картофель – 5 шт.
консервированная кукурузы – 150 г
твердый сыр – 180 г
сливочное масло –
50 г
петрушка – 5 веточек
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте картофель, обсушите бумажными полотенцами и заверните каждую картофелину в фольгу, положите на противень или в форму для запекания и запекайте около 1 часа.
2. Достаньте готовый картофель из фольги и дайте ему остыть, после сделайте ложкой углубление и выберите средину.
3. Переложите картофель в миске, разомните и добавьте размягченное сливочного масла.
4. Туда натрите сыр, добавьте кукурузу, измельченную зелень и все тщательно перемешайте.
5. Выложите начинку ложкой в картофель, сверху присыпьте сыром, переложите "лодочки" в форму и запекайте картофель около 20-25 минут при 180 С.
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