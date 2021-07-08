Картофельные ньокки с сыром и шпинатом – рецепт идеального обеда

Картофельные ньокки – отличный вариант сытного обеда, более вкусным его сделают сезонные овощи, грибы и мясо. К тому готовится блюдо очень просто и быстро – всего 30 минут.

Редакция FoodOboz делится с вами вкусным рецептом нежных картофельных ньокк со шпинатом и сыром.

Ингредиенты:

картофель – 4-5 шт.

шпинат – 100 г

моцарелла – 150 г

твердый пармезан – 100 г

желток – 1 шт.

мука – 1 стакан

Сливочная заливка:

сливки – 100 мл

зелень – 100 г

соль, перец – по вкусу

Грибной соус:

грибы лисички – 100 г

лук – 1 шт.

чеснок – 1 зуб.

растительное масло – 2-3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите картофель, разомните удобным способом. В отдельной мисочке смешайте размягченный картофель, желток, муку, соль, перец и тщательно вымешайте. Руками формируем картофельные шарики, выкладываем в керамическую форму, сверху присыпаем измельченной зеленью. Отправляем в духовку на 20 минут при 180 С. За 5 минут до окончания присыпьте блюдо тертыми сырами. Для сливочного соуса: на горячую сковороду бросьте шпинат, обжарьте около 1 минуты, после – залейте сливки, присолите, поперчите, перемешайте и накройте крышкой на 2-3 минуты. Грибной соус: помойте лисички, обжарьте на растительном масле до золотистости, добавьте измельченный лук, присолите и поперчите, добавьте измельченный чеснок. Закройте крышкой и тушите около 5-7 минут.

Ньокки можно делать с разными овощами

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