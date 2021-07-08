Картофельные ньокки с сыром и шпинатом – рецепт идеального обеда

Картофельные ньокки – отличный вариант сытного обеда, более вкусным его сделают сезонные овощи, грибы и мясо. К тому готовится блюдо очень просто и быстро – всего 30 минут.
Редакция FoodOboz делится с вами вкусным рецептом нежных картофельных ньокк со шпинатом и сыром.
Ингредиенты:
картофель – 4-5 шт.
шпинат – 100 г
моцарелла – 150 г
твердый пармезан – 100 г
желток – 1 шт.
мука – 1 стакан
Сливочная заливка:
сливки – 100 мл
зелень – 100 г
соль, перец – по вкусу
Грибной соус:
грибы лисички – 100 г
лук – 1 шт.
чеснок – 1 зуб.
растительное масло – 2-3 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Отварите картофель, разомните удобным способом.
В отдельной мисочке смешайте размягченный картофель, желток, муку, соль, перец и тщательно вымешайте.
Руками формируем картофельные шарики, выкладываем в керамическую форму, сверху присыпаем измельченной зеленью.
Отправляем в духовку на 20 минут при 180 С.
За 5 минут до окончания присыпьте блюдо тертыми сырами.
Для сливочного соуса: на горячую сковороду бросьте шпинат, обжарьте около 1 минуты, после – залейте сливки, присолите, поперчите, перемешайте и накройте крышкой на 2-3 минуты.
Грибной соус: помойте лисички, обжарьте на растительном масле до золотистости, добавьте измельченный лук, присолите и поперчите, добавьте измельченный чеснок. Закройте крышкой и тушите около 5-7 минут.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно приготовить рассольник по-новому, чтобы он каждому пришелся по вкусу.
Как правильно и безопасно выбрать натуральное сало, чтобы оно было вкусным, мягким и ароматным.
Кондитер, судья проекта "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного бисквита микрю с карамельным кремом.
Как приготовить настоящие вкусные хинкали с разными начинками так, чтобы они сочными.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram