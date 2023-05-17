Картофельные оладьи из пюре за 10 минут для сытного ужина: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
228
Рецепт оладий

Если у вас осталось вчерашнее пюре, не спешите его выбрасывать, ведь оно может быть основой для приготовления вкусных запеканок, начинки для пирогов, а также из него получатся сытные зразы, с начинками и без. Еще из пюре можно сделать закуски, оладьи и блины. 

Что приготовить из пюре

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных картофельных оладий, которые могут быть вариантом сытного ужина. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге о еде "Just.recept" в Instagram

Рецепт оладий
Видео дня

Ингредиенты:

  • Пюре – 400 г
  • Яйца – 1 шт.
  • Мука – 6-8 ст. л.
  • Зелень – пучок 
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. В пюре добавьте яйцо, специи, муку, измельченную зелень. Тщательно перемешайте.

Картофельное тесто

2. Мокрыми руками сформируйте оладьи, обжарьте с двух сторон до золотой корочки.

Вкусные оладьи из картофеля

Подавайте со сметаной!

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты