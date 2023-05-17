Если у вас осталось вчерашнее пюре, не спешите его выбрасывать, ведь оно может быть основой для приготовления вкусных запеканок, начинки для пирогов, а также из него получатся сытные зразы, с начинками и без. Еще из пюре можно сделать закуски, оладьи и блины.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных картофельных оладий, которые могут быть вариантом сытного ужина. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге о еде "Just.recept" в Instagram.

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Ингредиенты:

Пюре – 400 г

Яйца – 1 шт.

Мука – 6-8 ст. л.

Зелень – пучок

Специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. В пюре добавьте яйцо, специи, муку, измельченную зелень. Тщательно перемешайте.

2. Мокрыми руками сформируйте оладьи, обжарьте с двух сторон до золотой корочки.

Подавайте со сметаной!

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