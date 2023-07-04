Палюшки – очень вкусное, сытное и оригинальное блюдо украинской кухни, основа которого – картофельное тесто и шкварки из сала. Их можно приготовить даже из вчерашнего пюре. По виду и по способу приготовления они чем-то напоминают соленые ленивые вареники, которые можно делать с начинкой: мясом, фаршем или сыром.

Фудблогер Мирослава Крутий (miroslavakrutii) на своей странице в Instagram поделилась рецептом картофельных палюшек, которые вы приготовите за 15 минут при условии, если готово пюре.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

яйца – 2 шт

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мука – 150 г

соль

Способ приготовления:

1. Картофель почистить и порезать, залить водой и отварить до готовности. В готовом виде размять в пюре, добавив специи.

2. К готовому картофельному пюре добавить яйца и муку. Замесить эластичное картофельное тесто.

3. Из картофельного теста сформовать колбаску, порезать ее порционными кусочками и придать им форму.

4. Отварить палюшки в подсоленной кипящей воде до готовности. Приятного аппетита!

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