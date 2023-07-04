Картофельные палюшки за 15 минут: сытное блюдо на перекус
Палюшки – очень вкусное, сытное и оригинальное блюдо украинской кухни, основа которого – картофельное тесто и шкварки из сала. Их можно приготовить даже из вчерашнего пюре. По виду и по способу приготовления они чем-то напоминают соленые ленивые вареники, которые можно делать с начинкой: мясом, фаршем или сыром.
Фудблогер Мирослава Крутий (miroslavakrutii) на своей странице в Instagram поделилась рецептом картофельных палюшек, которые вы приготовите за 15 минут при условии, если готово пюре.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- яйца – 2 шт
- мука – 150 г
- соль
Способ приготовления:
1. Картофель почистить и порезать, залить водой и отварить до готовности. В готовом виде размять в пюре, добавив специи.
2. К готовому картофельному пюре добавить яйца и муку. Замесить эластичное картофельное тесто.
3. Из картофельного теста сформовать колбаску, порезать ее порционными кусочками и придать им форму.
4. Отварить палюшки в подсоленной кипящей воде до готовности. Приятного аппетита!
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