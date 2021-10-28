Картофельные пироги и токан: как приготовить забытые бойковские блюда

Бойковщина – этнографический регион на Западной Украине, охватывающий северные и южные склоны Карпат. Место с древнейшей историей, где еще можно попробовать такие забытые украинские блюда, как токан и картофельные пироги. Их основным ингредиентом является картофель. Поэтому, если урожай был неудачным, готовили такие кулинарные шедевры только осенью, сразу после сбора.

Оксана Клебан, хозяйка из Бойковщины, поделилась приготовлением старинных бойковских блюд на канале Наши Бесаги в YouTube. Женщина рассказывает, что для своих гостей она готовит только такую еду, ведь фастфуд можно поесть где угодно, а такую уникальную кухню только у нее.

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Картофельные пироги бойковские

Ингредиенты:

картофель

сок из отжатого картофеля

крахмал

кисломолочный сыр

лук

сало

Способ приготовления:

Часть сырого картофеля натереть, отжать сок. Еще одну часть – отварить в мундире, почистить и перекрутить на мясорубке. Водичку из картофеля добавить в кипяток – там будут вариться пирожки. Смешайте между собой две полученные массы, перемите руками. Добавить сырое яйцо и посолить. Сыр посолить и поперчить. Сформировать пироги: в ладонь взять картофельное тесто, сделать кружочек. Примнуть и положить по центру столовую ложку сыра, закрыть. Обвалять пироги в крахмале. Положить в кипящую воду с картофельным соком. Во время приготовления помешивать. Пироги готовы тогда, когда они начинают всплывать на поверхность и мягкие на ощупь. Лук и сало раздельно прожарить на сковороде. Такой зажаркой сверху полить пироги.

Токан с картофелем

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Ингредиенты:

картофель

кукурузная крупа милашка или мука

мука пшеничная

соль

вода

сливочное масло по вкусу

Способ приготовления:

Картошку почистить. Сложить в кастрюлю с толстым дном, в которой будете готовиться токан. Залить водой картофель, чтобы овощ был полностью покрыт. Добавить соль по вкусу. Сварить картофель до готовности. Огонь убавить и просто в воде растолочь картофель. Должно получиться очень редкое картофельное пюре. Добавить пшеничную и кукурузную муку и постоянно помешивая заварить, так чтобы масса начала отставать от стенок. Если она жидкая – добавить еще кукурузную муку. В конце бросить сливочное масло. Подавать с жареным луком и шкварками.

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