Самое простое блюдо из картофеля – сытные и вкусные зразы, основа которых – картофельное пюре, а для начинки можно использовать мясной фарш, капусту, грибы, жареный лук.

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусных картофельных зраз, которые будут очень нежными и сытными.

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Ингредиенты:

картофель – 8-10 шт.

мука – 4-6 ст. л.

яйца – 2 шт.

соль, перец – по вкусу

сливочное масло – 20 г

масло для жарки

Для начинки:

жареный фарш

вареное и измельченное мясо с жареным луком

фарш из тушеных субпродуктов

фарш из предварительно отварной рыбы

консервированный тунец, яйцо и зелень

тушеная капуста

тушеные грибы с луком и морковью

соленый сыр с зеленью

яйца с зеленым луком

жареный лук с морковью

гречка с зеленью

Способ приготовления:

1. Картофель отварите в подсоленной воде до готовности. Разомните как на пюре, добавьте масло, перемешайте и оставь остыть. После добавьте яйца, муку и хорошо перемешайте. Масса будет липнуть в руки, поэтому следует руки постоянно присыпать мукой.

2. Приготовьте любую начинку и сформируйте зразы, для этого возьмите картофельную массу, прижмите и на середину положите начинку, заверните, защипните, придайте форму и обжарьте.

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