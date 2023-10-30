Картофельные зразы по-новому: рецепт сытного и бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,0 т.
Домашние зразы с мясом

Самое простое блюдо из картофеля – сытные и вкусные зразы, основа которых – картофельное пюре, а для начинки можно использовать мясной фарш, капусту, грибы, жареный лук.

С чем приготовить вкусные зразы

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусных картофельных зраз, которые будут очень нежными и сытными.

Рецепт зраз
Видео дня

Ингредиенты:

  • картофель – 8-10 шт.
  • мука – 4-6 ст. л.
  • яйца – 2 шт.
  • соль, перец – по вкусу
  • сливочное масло – 20 г
  • масло для жарки

Для начинки:

  • жареный фарш
  • вареное и измельченное мясо с жареным луком
  • фарш из тушеных субпродуктов
  • фарш из предварительно отварной рыбы
  • консервированный тунец, яйцо и зелень
  • тушеная капуста
  • тушеные грибы с луком и морковью
  • соленый сыр с зеленью
  • яйца с зеленым луком
  • жареный лук с морковью
  • гречка с зеленью

Способ приготовления:

1. Картофель отварите в подсоленной воде до готовности. Разомните как на пюре, добавьте масло, перемешайте и оставь остыть. После добавьте яйца, муку и хорошо перемешайте. Масса будет липнуть в руки, поэтому следует руки постоянно присыпать мукой.

Основа для зраз

2. Приготовьте любую начинку и сформируйте зразы, для этого возьмите картофельную массу, прижмите и на середину положите начинку, заверните, защипните, придайте форму и обжарьте.

Готовые зразы

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты