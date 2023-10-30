Картофельные зразы по-новому: рецепт сытного и бюджетного блюда
Самое простое блюдо из картофеля – сытные и вкусные зразы, основа которых – картофельное пюре, а для начинки можно использовать мясной фарш, капусту, грибы, жареный лук.
Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусных картофельных зраз, которые будут очень нежными и сытными.
Ингредиенты:
- картофель – 8-10 шт.
- мука – 4-6 ст. л.
- яйца – 2 шт.
- соль, перец – по вкусу
- сливочное масло – 20 г
- масло для жарки
Для начинки:
- жареный фарш
- вареное и измельченное мясо с жареным луком
- фарш из тушеных субпродуктов
- фарш из предварительно отварной рыбы
- консервированный тунец, яйцо и зелень
- тушеная капуста
- тушеные грибы с луком и морковью
- соленый сыр с зеленью
- яйца с зеленым луком
- жареный лук с морковью
- гречка с зеленью
Способ приготовления:
1. Картофель отварите в подсоленной воде до готовности. Разомните как на пюре, добавьте масло, перемешайте и оставь остыть. После добавьте яйца, муку и хорошо перемешайте. Масса будет липнуть в руки, поэтому следует руки постоянно присыпать мукой.
2. Приготовьте любую начинку и сформируйте зразы, для этого возьмите картофельную массу, прижмите и на середину положите начинку, заверните, защипните, придайте форму и обжарьте.
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