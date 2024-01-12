Картофельные зразы хотя и требуют немного времени на приготовление, однако все равно считаются довольно легким блюдом, с которым способен справиться каждый. Единственная проблема, с которой могут сталкиваться хозяйки во время приготовления – это распад. Но во избежание этого неприятного момента есть один интересный лайфхак.

Именно о нем в Instagram рассказала фудблогер с ником katia cooking, добавив полный рецепт сразу и сразу два варианта начинки. С этим рецептом зразы всегда получатся удачно.

Ингредиенты для теста

Картофель – 1,5 кг

Лук – 1 шт

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Сливочное масло – 70 гр

Мука – ½ стакана

Соль, перец

Масло

Ингредиенты грибной начинки

Шампиньоны – 400 гр

Лук – 1 шт

Специи

Ингредиенты для мясной начинки

Фарш по вкусу – 400 гр

Лук – 1 шт

Специи

Способ приготовления

1. Отварной картофель размять и смешать с маслом. Добавить специи и охладить.

2. Постепенно добавлять в картофель муку, образуя однородное тесто без комочков.

3. Из куска теста сделать заготовку, внутрь положить начинку и плотно залепить, сформировав пирожки.

4. Обжаривать на сильно разогретой сковороде с маслом в течение 3-4 минут с каждой стороны.

5. Подавать со сметаной по зелени.

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