Картофельные зразы с двумя начинками: как приготовить, чтобы не распадались
Картофельные зразы хотя и требуют немного времени на приготовление, однако все равно считаются довольно легким блюдом, с которым способен справиться каждый. Единственная проблема, с которой могут сталкиваться хозяйки во время приготовления – это распад. Но во избежание этого неприятного момента есть один интересный лайфхак.
Именно о нем в Instagram рассказала фудблогер с ником katia cooking, добавив полный рецепт сразу и сразу два варианта начинки. С этим рецептом зразы всегда получатся удачно.
Ингредиенты для теста
- Картофель – 1,5 кг
- Лук – 1 шт
- Сливочное масло – 70 гр
- Мука – ½ стакана
- Соль, перец
- Масло
Ингредиенты грибной начинки
- Шампиньоны – 400 гр
- Лук – 1 шт
- Специи
Ингредиенты для мясной начинки
- Фарш по вкусу – 400 гр
- Лук – 1 шт
- Специи
Способ приготовления
1. Отварной картофель размять и смешать с маслом. Добавить специи и охладить.
2. Постепенно добавлять в картофель муку, образуя однородное тесто без комочков.
3. Из куска теста сделать заготовку, внутрь положить начинку и плотно залепить, сформировав пирожки.
4. Обжаривать на сильно разогретой сковороде с маслом в течение 3-4 минут с каждой стороны.
5. Подавать со сметаной по зелени.
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