Картофельный пирог из вчерашнего пюре и грибов: как быстро приготовить сытное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт пирога

Домашние пироги с соленой начинкой – очень вкусная альтернатива пицц и хлеба. Готовить их можно из разного теста и даже из лаваша. Для начинки можно использовать: сыр, колбасу, мясо, ветчину, лук, овощи, а также фарш, вареные яйца, рыбные консервы, рыбу и морепродукты. 

Вкусный пирог с грибами

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога из картофельного пюре, который будет очень сытным и простым в приготовлении. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • вчерашнее пюре – 600 г 
  • мука – 3 ст. л. 
  • соль, перец – по вкусу 
  • масло растительное – по вкусу 

Начинка:

  • лук – 1 шт.
  • шампиньоны – 8-10 шт. 
  • сливочное масло – 20 г
  • моцарелла – 150-200 г
  • соль – по вкусу 

Способ приготовления: 

1. Начинка: нарежьте лук кубиком, грибы также и можно оставить несколько кусочков грибов для украшения пирога.

Жаренный лук

2. На небольшом количестве масла поджарьте лук, добавьте грибы, подсолите, добавьте масло и тушите вместе 5 минут.

Грибы с луком

3. Натрите сыр.

Твердый сыр

4. Холодное пюре смешайте с мукой, солью и перцем. 

Пюре для основы пирога

5. Форму смажьте маслом и выложите картофельное тесто в форму, распределите ровно и сформируйте бортики. Выложите сверху начинку и сверху присыпьте сыром. Сверху выложите  грибы, как декор.

Приготовление пирога

5. Выпекайте пирог 30 минут при 200 С. Дайте пирогу полностью остыть и тогда выкладывайте из формы. Если будете есть горячим – с формы не перекладывайте, доставайте прямо из нее.

Готовый пирог

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