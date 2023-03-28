Картофельный пирог из вчерашнего пюре и грибов: как быстро приготовить сытное блюдо

Домашние пироги с соленой начинкой – очень вкусная альтернатива пицц и хлеба. Готовить их можно из разного теста и даже из лаваша. Для начинки можно использовать: сыр, колбасу, мясо, ветчину, лук, овощи, а также фарш, вареные яйца, рыбные консервы, рыбу и морепродукты.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога из картофельного пюре, который будет очень сытным и простым в приготовлении.

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Ингредиенты:

вчерашнее пюре – 600 г

мука – 3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

масло растительное – по вкусу

Начинка:

лук – 1 шт.

шампиньоны – 8-10 шт.

сливочное масло – 20 г

моцарелла – 150-200 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Начинка: нарежьте лук кубиком, грибы также и можно оставить несколько кусочков грибов для украшения пирога.

2. На небольшом количестве масла поджарьте лук, добавьте грибы, подсолите, добавьте масло и тушите вместе 5 минут.

3. Натрите сыр.

4. Холодное пюре смешайте с мукой, солью и перцем.

5. Форму смажьте маслом и выложите картофельное тесто в форму, распределите ровно и сформируйте бортики. Выложите сверху начинку и сверху присыпьте сыром. Сверху выложите грибы, как декор.

5. Выпекайте пирог 30 минут при 200 С. Дайте пирогу полностью остыть и тогда выкладывайте из формы. Если будете есть горячим – с формы не перекладывайте, доставайте прямо из нее.

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