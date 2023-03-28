Картофельный пирог из вчерашнего пюре и грибов: как быстро приготовить сытное блюдо
Домашние пироги с соленой начинкой – очень вкусная альтернатива пицц и хлеба. Готовить их можно из разного теста и даже из лаваша. Для начинки можно использовать: сыр, колбасу, мясо, ветчину, лук, овощи, а также фарш, вареные яйца, рыбные консервы, рыбу и морепродукты.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога из картофельного пюре, который будет очень сытным и простым в приготовлении.
Ингредиенты:
- вчерашнее пюре – 600 г
- мука – 3 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
- масло растительное – по вкусу
Начинка:
- лук – 1 шт.
- шампиньоны – 8-10 шт.
- сливочное масло – 20 г
- моцарелла – 150-200 г
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Начинка: нарежьте лук кубиком, грибы также и можно оставить несколько кусочков грибов для украшения пирога.
2. На небольшом количестве масла поджарьте лук, добавьте грибы, подсолите, добавьте масло и тушите вместе 5 минут.
3. Натрите сыр.
4. Холодное пюре смешайте с мукой, солью и перцем.
5. Форму смажьте маслом и выложите картофельное тесто в форму, распределите ровно и сформируйте бортики. Выложите сверху начинку и сверху присыпьте сыром. Сверху выложите грибы, как декор.
5. Выпекайте пирог 30 минут при 200 С. Дайте пирогу полностью остыть и тогда выкладывайте из формы. Если будете есть горячим – с формы не перекладывайте, доставайте прямо из нее.
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