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Картофельный салат без майонеза: как приготовить сытное блюдо
Картофельный салат – это блюдо, которое полюбили во всех уголках мира. Главный ингредиент – отварной картофель, который удачно сочетается с луком и огурцами. Для насыщенного и нового вкуса можно добавить грибы и заправить салат оливковым маслом вместо майонеза.
Шеф-повар Анатолий Добровольский (dobrovolskiy_hchef) на своей странице в Instagram поделился рецептом картофельного салата без майонеза.
Ингредиенты:
- картофель отварной – 500 г
- лук – 1 шт
- масло для жарки
- квашеные огурцы – 2 шт
- консервированный горошек – 6 ст. л.
- зелень
- соль
Способ приготовления:
1. Картошку отварить целиком и порезать средними кусками.
2. Обжарить картофель до золотистого цвета и охладить.
3. Измельчить лук, крупно порезать огурцы.
4. Смешать лук, огурцы, горошек, картофель. Посыпать зеленью и посолить.
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