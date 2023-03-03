Картофельный салат – это блюдо, которое полюбили во всех уголках мира. Главный ингредиент – отварной картофель, который удачно сочетается с луком и огурцами. Для насыщенного и нового вкуса можно добавить грибы и заправить салат оливковым маслом вместо майонеза.

Шеф-повар Анатолий Добровольский (dobrovolskiy_hchef) на своей странице в Instagram поделился рецептом картофельного салата без майонеза.

Ингредиенты:

картофель отварной – 500 г

лук – 1 шт

масло для жарки

квашеные огурцы – 2 шт

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консервированный горошек – 6 ст. л.

зелень

соль

Способ приготовления:

1. Картошку отварить целиком и порезать средними кусками.

2. Обжарить картофель до золотистого цвета и охладить.

3. Измельчить лук, крупно порезать огурцы.

4. Смешать лук, огурцы, горошек, картофель. Посыпать зеленью и посолить.

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