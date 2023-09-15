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Картофельный салат с беконом, колбасой и солеными огурцами: рецепт блюда для ужина
Картофель – универсальный продукт для приготовления пюре, вкусных супов, запеканок, а еще и салатов, начинки для вареников и пирожков. Еще из нее получаются сытные зразы, крокеты.
Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного картофельного салата с копченными колбасками и маринованными огурцами.
Ингредиенты:
- Картофель – 3-4 шт.
- Красный лук – 1 шт.
- Копченые колбаски – 2-3 шт.
- Бекон – 20-50 г
- Маринованные огурцы – 1-2 шт.
- Зелень – по вкусу
- Специи – по вкусу
Заправка:
- Оливковое масло
- Горчица в зернах
- Сахар
- Соль
- Специи
Способ приготовления:
1. Картофель отварите, почистите и нарежьте кружочками.
2. Колбаски и бекон поджарьте, добавьте половину лука, все вместе обжарьте и добавьте в картофель.
Туда же добавьте порезанные мелко огурцы и полейте заправкой, перемешайте и можно есть!
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