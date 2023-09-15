Картофельный салат с беконом, колбасой и солеными огурцами: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Рецепт салата

Картофель – универсальный продукт для приготовления пюре, вкусных супов, запеканок, а еще и салатов, начинки для вареников и пирожков. Еще из нее получаются сытные зразы, крокеты.

Домашний картофель для приготовления вкусных и сытных блюд

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного картофельного салата с копченными колбасками и маринованными огурцами.

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты:

  • Картофель – 3-4 шт.
  • Красный лук – 1 шт.
  • Копченые колбаски – 2-3 шт.
  • Бекон – 20-50 г
  • Маринованные огурцы – 1-2 шт.
  • Зелень – по вкусу
  • Специи – по вкусу

Заправка:

  • Оливковое масло
  • Горчица в зернах
  • Сахар
  • Соль
  • Специи

Способ приготовления:

1. Картофель отварите, почистите и нарежьте кружочками.

Вареный картофель

2. Колбаски и бекон поджарьте, добавьте половину лука, все вместе обжарьте и добавьте в картофель.

Приготовление салата

Туда же добавьте порезанные мелко огурцы и полейте заправкой, перемешайте и можно есть!

Готовый салат

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты