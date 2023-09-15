Картофель – универсальный продукт для приготовления пюре, вкусных супов, запеканок, а еще и салатов, начинки для вареников и пирожков. Еще из нее получаются сытные зразы, крокеты.

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного картофельного салата с копченными колбасками и маринованными огурцами.

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Ингредиенты:

Картофель – 3-4 шт.

Красный лук – 1 шт.

Копченые колбаски – 2-3 шт.

Бекон – 20-50 г

Маринованные огурцы – 1-2 шт.

Зелень – по вкусу

Специи – по вкусу

Заправка:

Оливковое масло

Горчица в зернах

Сахар

Соль

Специи

Способ приготовления:

1. Картофель отварите, почистите и нарежьте кружочками.

2. Колбаски и бекон поджарьте, добавьте половину лука, все вместе обжарьте и добавьте в картофель.

Туда же добавьте порезанные мелко огурцы и полейте заправкой, перемешайте и можно есть!

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