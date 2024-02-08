Перловка входит в число здоровых и полезных круп с высокой пищевой ценностью. Из нее можно готовить вкусные, сытные и полезные блюда. А доступная цена позволяет использовать ее достаточно часто на своем столе. Однако мы забываем об этом полезном продукте, так как она не так популярна, как например гречка или овсянка.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, чем полезна перловка и, как ее правильно готовить и с чем есть.

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"В основе перловой крупы – ячмень, очень древняя и ценная культура. Зерно ячменя содержит кроме клетчатки большое количество белка – около 15% в 100 г, для крупы это достаточно большой процент. Кроме этого в ней имеется большой ассортимент минералов и витаминов – калий, кальций, железо, фосфор, медь, цинк, селен, витамины группы В, РР и Е." – объяснила Фус.

Эксперт добавила, что в пищу чаще всего используют ячмень в виде двух круп – ячменной и перловки. В зависимости от метода обработки ячменя. Ячная крупа – это дробленное ячменное зерно, за счет этого в ней остается больше клетчатки. А перловая – это очищенные и частично шлифованные целые зерна ячменя с остатками плодовых и семенных оболочек.

Перловку еще называют кашей красоты

"Так как она содержит аминокислоту лизин – вещество, необходимое для выработки коллагена. Именно лизин делает кожу упругой, предотвращает появление морщин. А витамины В и Е в перловке помогают сохранить здоровыми ногти, волосы и кожу!", – подытожила Фус.

Как правильно готовить перловку

Крупу перед приготовлением нужно замочить на 1-3 часа, но лучше на ночь, чтобы сократить время ее приготовления. А если замочить больше, чем на 3 часа, при варке крупа не получится рассыпчатой.

После промойте и залейте крупу водой в соотношении 1:3, и варите на медленном огне около 30-45 минут.

Специи для перловки

Она лучше всего сочетается с черным молотым и душистым перцем, паприкой, имбирем, куркумой, чесноком, перцем чили, базиликом, укропом и петрушкой и даже очень вкусно будет с соевым соусом.

С чем лучше есть перловку

"С рыбой, мясом, овощами, даже с фруктами, ягодами и зеленью! А еще из нее можно готовить голубцы, котлеты" – отметила диетолог.

Кому нельзя есть кашу

"В ней есть глютен, поэтому людям с непереносимостью ее лучше не есть", – рассказала эксперт.

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