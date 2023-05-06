Казацкая тетеря из пшена: украинское забытое блюдо, которое следует приготовить
Украинская кухня издавна славится своим разнообразием блюд. Впрочем, есть и такие, которые можно встретить только на страницах истории. Одним из таких блюд является знаменитая тетеря.
Считается, что тетеря возникла еще во времена трипольской культуры, но особенно популярной стала в эпоху Казачества. Она чем-то напоминает так называемый кулеш, ведь основным ингредиентом блюда была наиболее употребляемая в то время крупа – пшено. В повседневной жизни тетерю готовили преимущественно на воде, в пост – заправляли хреном или квасом, а вот когда приближался какой-нибудь праздник – варили ее на рыбном или мясном бульоне.
Стоит отметить, что секретом удачной тетери является тщательная промывка крупы. Именно так в процессе приготовления она будет нежная и без горечи. Редакция FoodOboz выбрала для вас самый простой рецепт казацкой тетери, которую вы легко приготовите дома за 30 минут.
Ингредиенты:
- ржаная (или гречневая) мука – 3 ст. л.
- пшенная каша – 200 г
- вода – 800 г
- уха из рыбы
- жир
- молоко или вода
- соль
Способ приготовления:
1. Для начала нужно ржаную муку развести водой до состояния жидкого теста и оставить на время, чтобы она скисла.
2. Тем временем сварить жидкую пшенную кашу на воде.
3. Когда пшено сварится, то к нему следует налить ржаную муку и добавить соль. В процессе кашу нужно постоянно мешать.
4. Если в готовом виде тетеря будет слишком густой, то ее можно развести юшкой из рыбы, молоком, водой или жиром.
5. Готовую тетерю можно подавать с жареным луком или квасом.
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