Тетеря из пшена

Украинская кухня издавна славится своим разнообразием блюд. Впрочем, есть и такие, которые можно встретить только на страницах истории. Одним из таких блюд является знаменитая тетеря.

Считается, что тетеря возникла еще во времена трипольской культуры, но особенно популярной стала в эпоху Казачества. Она чем-то напоминает так называемый кулеш, ведь основным ингредиентом блюда была наиболее употребляемая в то время крупа – пшено. В повседневной жизни тетерю готовили преимущественно на воде, в пост – заправляли хреном или квасом, а вот когда приближался какой-нибудь праздник – варили ее на рыбном или мясном бульоне.

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Стоит отметить, что секретом удачной тетери является тщательная промывка крупы. Именно так в процессе приготовления она будет нежная и без горечи. Редакция FoodOboz выбрала для вас самый простой рецепт казацкой тетери, которую вы легко приготовите дома за 30 минут.

Ингредиенты:

ржаная (или гречневая) мука – 3 ст. л.

пшенная каша – 200 г

вода – 800 г

уха из рыбы

жир

молоко или вода

соль

Способ приготовления:

1. Для начала нужно ржаную муку развести водой до состояния жидкого теста и оставить на время, чтобы она скисла.

2. Тем временем сварить жидкую пшенную кашу на воде.

3. Когда пшено сварится, то к нему следует налить ржаную муку и добавить соль. В процессе кашу нужно постоянно мешать.

4. Если в готовом виде тетеря будет слишком густой, то ее можно развести юшкой из рыбы, молоком, водой или жиром.

5. Готовую тетерю можно подавать с жареным луком или квасом.

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