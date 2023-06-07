Каждый украинец имеет право хрустеть домашними огурчиками на своей родной земле: рецепт

Ніщо не зупинить консервацію, час якої настав. Я це знаю, ви це знаєте. Тому пропоную урочисто відкрити сезон. Запасайтеся банками *лунає барабанний дріб*

Огірок 1600 г? Є! Часник 6 зубчиків? Є! Насіння кропу 1 ч.л, перець чорний горошком 9 штучок та 9 лаврових листочків. Кріп 6 гілочок, є, 8 ч.л цукру, 4 ч.л солі, 6 ст.л оцту — до консервації готові!

Вода 1400 мл напоготові.

План дій такий: огірок намочити на 2 години, банки простерилізувати. В банки викласти часник почищений, гілочки кропу, лавровий лист, перець. Плацдарм для огірків готовий. Починаємо занурення.

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Вкладаємо їх щільно в банку. В каструлю наливаємо воду, додаємо насіння кропу, сіль, цукор. Як закипить — додаємо оцет. Заливаємо огірки маринадом. Перший етап завершено.

Другий етап — заливаємо окропом кришки, їх треба прокип'ятити. В миску наливаєте гарячу воду і виставляєте банки (бажано накрити рушником дно, щоб банки не лопнули, інакше місія провалиться). Прикрити банки кришками та стерилізувати 8-10 хв. Закрутити банки та перевернути, хай стоять так всю ніч.

Далі справа за спеціями, які мають зробити весь смак.

Проголошую на державному рівні, що кожен українець має право хрумтіти домашніми огірочками на своїй рідній землі. Цьом.