Кефирные оладьи: вкусный завтрак, который станет вашим любимым

Носенко
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FoodOboz / Мнения
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Кефирные оладьи: вкусный завтрак, который станет вашим любимым

Наші кефірні оладки це і є американські панкейки?! Улюблений сніданок нашої родини.

Час: 20 хв. Складність: легко Порції: 2

Іноді чую, що українська кухня трохи відстає від світової гастрономії. І сміливо із цим не погоджуюсь. Майже кожна популярна страва знаменитих кухонь має аналог в нашому рідному меню. Французький бріош ні що інше як пампушка, італійські ньокі це наші ліниві вареники із картоплею, а американські панкейки… це ж наші оладки! Сьогодні готуємо саме їх. Основна різниця в тому, що панкейки смажаться без олії.

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Кефирные оладьи: вкусный завтрак, который станет вашим любимым

Інгредієнти:

- 1 яйце

- пакетик ванільного цукру або ст. ложка цукру та декілька крапель ваніліну

- 1 ¼ ст. кефіру

- 1 ст. борошна (можна не просіювати)

- масло вершкове для готових панкейків

- 1/2 ч. ложка розпушувачу

1. Злегка збити яйце+ цукор+ ванілін.

Кефирные оладьи: вкусный завтрак, который станет вашим любимым

2. Додати решту інгредієнтів, змішати до однорідності. Має вийти тісто схоже на густу сметану. Лишити на 10 хвилин відпочити.

Кефирные оладьи: вкусный завтрак, который станет вашим любимым

3. Розігріти пательню на середньому вогні. Бажано взяти антипригарну, із товстим дном. Розлити панкейки ополоником не дуже близько, бо вони трохи розтікаються. З цього тіста в мене виходить 6 штук, тобто смажу по 3 за раз.

4. Дочекатись пухирчиків на поверхні, зазвичай 1,5-2 хв. І можна перевертати.

Кефирные оладьи: вкусный завтрак, который станет вашим любимым

5. Знімаючи панкейки викладаємо їх один на одне і кладемо по шматочку вершкового масла на кожен.

Кефирные оладьи: вкусный завтрак, который станет вашим любимым

6. Подавати панкейки можна із кленовим сиропом, варенням, джемом, цукровою пудрою, лохиною, бананом, із будь чим на що стане вашої фантазії!

Кефирные оладьи: вкусный завтрак, который станет вашим любимым

Смачного!

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