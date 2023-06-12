Наші кефірні оладки це і є американські панкейки?! Улюблений сніданок нашої родини.

Час: 20 хв. Складність: легко Порції: 2

Іноді чую, що українська кухня трохи відстає від світової гастрономії. І сміливо із цим не погоджуюсь. Майже кожна популярна страва знаменитих кухонь має аналог в нашому рідному меню. Французький бріош ні що інше як пампушка, італійські ньокі це наші ліниві вареники із картоплею, а американські панкейки… це ж наші оладки! Сьогодні готуємо саме їх. Основна різниця в тому, що панкейки смажаться без олії.

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Інгредієнти:

- 1 яйце

- пакетик ванільного цукру або ст. ложка цукру та декілька крапель ваніліну

- 1 ¼ ст. кефіру

- 1 ст. борошна (можна не просіювати)

- масло вершкове для готових панкейків

- 1/2 ч. ложка розпушувачу

1. Злегка збити яйце+ цукор+ ванілін.

2. Додати решту інгредієнтів, змішати до однорідності. Має вийти тісто схоже на густу сметану. Лишити на 10 хвилин відпочити.

3. Розігріти пательню на середньому вогні. Бажано взяти антипригарну, із товстим дном. Розлити панкейки ополоником не дуже близько, бо вони трохи розтікаються. З цього тіста в мене виходить 6 штук, тобто смажу по 3 за раз.

4. Дочекатись пухирчиків на поверхні, зазвичай 1,5-2 хв. І можна перевертати.

5. Знімаючи панкейки викладаємо їх один на одне і кладемо по шматочку вершкового масла на кожен.

6. Подавати панкейки можна із кленовим сиропом, варенням, джемом, цукровою пудрою, лохиною, бананом, із будь чим на що стане вашої фантазії!

Смачного!