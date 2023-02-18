Кекс "12 стаканов": всегда получается пышным и нежным
"12 стаканов" – это очень простой кекс, который выйдет у абсолютно каждого человека. Все потому, что пропорции уже есть в самом названии. Поэтому вы точно не прогадаете с количеством муки, молока или сахара. Текстура получается очень пышной и воздушной.
Идея приготовления кекса "12 ложек" опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 12 ст.л.
- сахар – 12 ст.л.
- молоко – 12 ст.л.
- масло – 12 ст.л.
- яйца – 3 шт.
- соль – щепотка
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- разрыхлитель – 10 г
- цедра лимона – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно к яйцам добавить сахар и соль и взбить миксером до рыхлой светло-желтой массы.
2. Далее добавляем молоко, растительное масло и ванильный сахар.
3. Еще раз все взбиваем.
4. Муку смешиваем с разрыхлителем и просеиваем до жидких ингредиентов.
5. Взбиваем до однородности и выливаем в форму, застеленную пергаментом.
6. Выпекаем 50-60 минут при температуре 180 градусов.
7. Проверяем зубочисткой, она должна быть сухой.
8. Когда кекс остынет, украшаем по вкусу.
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