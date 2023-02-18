"12 стаканов" – это очень простой кекс, который выйдет у абсолютно каждого человека. Все потому, что пропорции уже есть в самом названии. Поэтому вы точно не прогадаете с количеством муки, молока или сахара. Текстура получается очень пышной и воздушной.

Идея приготовления кекса "12 ложек" опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 12 ст.л.

сахар – 12 ст.л.

молоко – 12 ст.л.

масло – 12 ст.л.

яйца – 3 шт.

соль – щепотка

ванильный сахар – 1 ч.л.

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разрыхлитель – 10 г

цедра лимона – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно к яйцам добавить сахар и соль и взбить миксером до рыхлой светло-желтой массы.

2. Далее добавляем молоко, растительное масло и ванильный сахар.

3. Еще раз все взбиваем.

4. Муку смешиваем с разрыхлителем и просеиваем до жидких ингредиентов.

5. Взбиваем до однородности и выливаем в форму, застеленную пергаментом.

6. Выпекаем 50-60 минут при температуре 180 градусов.

7. Проверяем зубочисткой, она должна быть сухой.

8. Когда кекс остынет, украшаем по вкусу.

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