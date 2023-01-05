Кекс, который всегда получается пышным: идеальный десерт к Рождеству
Одним из самых популярных десертов, который часто готовят к Рождеству, является кекс. Такое сладкое блюдо – это идеальный подарок для родных по праздникам. Особенно вкусным тесто получается, если добавить мед и апельсиновую цедру.
Идея приготовления рыхлого рождественского кекса опубликована на странице фудблогера Юлии Вилич (julia_vilich_food_blog) в Instagram.
Ингредиенты:
- 90 г пшеничной муки
- 50 г миндальной муки (можно заменить пшеничной)
- 50 г пудры
- 40 г меда
- 100 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 0.5 ч.л корицы
- 7 г разрыхлителя
- цедра одного апельсина
- 450 г цукатов или сухофруктов (у меня курага, два вида изюма, инжир и вяленая клюква)
Способ приготовления:
1. Масло взбиваем с пудрой в течение 7 минут до пышной светлой массы.
2. Добавляем яйцо.
3. Взбиваем до однородности.
4. Добавляем цедру, жидкий мед, корицу.
5. Перемешиваем на низких оборотах миксера.
6. Засыпаем просеянную муку и разрыхлитель.
7. Перемешиваем на низких оборотах миксера. В самом конце добавляем цукаты, предварительно промытые, устоявшиеся в растворе коньяка и воды (1:1) и просушенные.
8. Выкладываем тесто в форму застеленную пергаментом.
Ингредиенты для шоколадного теста:
- 60 г муки
- 20 г какао
- 30 г пудры
- 70 г масла
- 1 яйцо
- 4 г разрыхлителя
Способ приготовления:
1. Масло взбиваем с пудрой 7 минут.
2. Добавляем яйцо, вымешиваем, добавляем просеянную муку, какао и разрыхлитель.
3. Тесто выкладываем поверх теста с цукатами.
4. Выпекаем кекс при температуре 170 градусов 50 минут 1 час.
5. Даем полностью остыть в форме.
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