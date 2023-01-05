Одним из самых популярных десертов, который часто готовят к Рождеству, является кекс. Такое сладкое блюдо – это идеальный подарок для родных по праздникам. Особенно вкусным тесто получается, если добавить мед и апельсиновую цедру.

Идея приготовления рыхлого рождественского кекса опубликована на странице фудблогера Юлии Вилич (julia_vilich_food_blog) в Instagram.

Ингредиенты:

90 г пшеничной муки

50 г миндальной муки (можно заменить пшеничной)

50 г пудры

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40 г меда

100 г сливочного масла

1 яйцо

0.5 ч.л корицы

7 г разрыхлителя

цедра одного апельсина

450 г цукатов или сухофруктов (у меня курага, два вида изюма, инжир и вяленая клюква)

Способ приготовления:

1. Масло взбиваем с пудрой в течение 7 минут до пышной светлой массы.

2. Добавляем яйцо.

3. Взбиваем до однородности.

4. Добавляем цедру, жидкий мед, корицу.

5. Перемешиваем на низких оборотах миксера.

6. Засыпаем просеянную муку и разрыхлитель.

7. Перемешиваем на низких оборотах миксера. В самом конце добавляем цукаты, предварительно промытые, устоявшиеся в растворе коньяка и воды (1:1) и просушенные.

8. Выкладываем тесто в форму застеленную пергаментом.

Ингредиенты для шоколадного теста:

60 г муки

20 г какао

30 г пудры

70 г масла

1 яйцо

4 г разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Масло взбиваем с пудрой 7 минут.

2. Добавляем яйцо, вымешиваем, добавляем просеянную муку, какао и разрыхлитель.

3. Тесто выкладываем поверх теста с цукатами.

4. Выпекаем кекс при температуре 170 градусов 50 минут 1 час.

5. Даем полностью остыть в форме.

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