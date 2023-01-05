Кекс, который всегда получается пышным: идеальный десерт к Рождеству

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,0 т.
Кекс, который всегда получается пышным: идеальный десерт к Рождеству

Одним из самых популярных десертов, который часто готовят к Рождеству, является кекс. Такое сладкое блюдо – это идеальный подарок для родных по праздникам. Особенно вкусным тесто получается, если добавить мед и апельсиновую цедру.

Идея приготовления рыхлого рождественского кекса опубликована на странице фудблогера Юлии Вилич (julia_vilich_food_blog) в Instagram.

Кекс, который всегда получается пышным: идеальный десерт к Рождеству

Ингредиенты:

  • 90 г пшеничной муки
  • 50 г миндальной муки (можно заменить пшеничной)
  • 50 г пудры
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  • 40 г меда
  • 100 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 0.5 ч.л корицы
  • 7 г разрыхлителя
  • цедра одного апельсина
  • 450 г цукатов или сухофруктов (у меня курага, два вида изюма, инжир и вяленая клюква)

Способ приготовления:

 

1. Масло взбиваем с пудрой в течение 7 минут до пышной светлой массы.

2. Добавляем яйцо.

Кекс, который всегда получается пышным: идеальный десерт к Рождеству

3. Взбиваем до однородности.

4. Добавляем цедру, жидкий мед, корицу.

 

5. Перемешиваем на низких оборотах миксера.

6. Засыпаем просеянную муку и разрыхлитель.

7. Перемешиваем на низких оборотах миксера. В самом конце добавляем цукаты, предварительно промытые, устоявшиеся в растворе коньяка и воды (1:1) и просушенные.

8. Выкладываем тесто в форму застеленную пергаментом.

Ингредиенты для шоколадного теста:

 
  • 60 г муки
  • 20 г какао
  • 30 г пудры
  • 70 г масла
  • 1 яйцо
  • 4 г разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Масло взбиваем с пудрой 7 минут.

2. Добавляем яйцо, вымешиваем, добавляем просеянную муку, какао и разрыхлитель.

3. Тесто выкладываем поверх теста с цукатами.

4. Выпекаем кекс при температуре 170 градусов 50 минут 1 час.

5. Даем полностью остыть в форме.

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