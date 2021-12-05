Кекс в микроволновке за 5 минут: идеей поделилась Дарья Евтух
Приготовить вкусный десерт за 5 минут реально – это доказала известная украинская блоггерша Дарья Евтух. С помощью микроволновки и нескольких простых ингредиентов выходит сладкий шоколадный кекс. Идеально для завтрака или если быстро нужно придумать для гостей что-нибудь особенное, а времени мало.
Девушка опубликовала простой рецепт на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 1 шт
масло – столовая ложка
молоко – 2 ст.л
сахар – 1,5-2 ст.л
мука – 2 ст.л
разрыхлитель – 1 ч.л
растопленный шоколад – 50 г
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты смешать в глубокой миске
2. Формы замазать растительным маслом
3. Разлить готовое тесто
4. Поместите в микроволновку на 5 минут.
Блогерша добавляет, что было бы очень вкусно добавить в кекс какую-нибудь начинку. Домашняя нутелла – это идеальный вариант. Идея от slavka_verkalych. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
молоко – 1 стакан
сахар – 1 стакан
какао – 2 ст.л.
крахмал – 2 ст.л.
масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
Крахмал, сахар и какао перемешать.
Медленно влить молоко, все время помешивая, чтобы не было комочков.
Поставить на небольшой огонь и проварить.
Когда масса начнет сгущаться, снять с огня и добавить масло.
По желанию добавить измельченные орехи.