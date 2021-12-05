Кекс в микроволновке за 5 минут: идеей поделилась Дарья Евтух

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Кекс в микроволновке за 5 минут: идеей поделилась Дарья Евтух

Приготовить вкусный десерт за 5 минут реально – это доказала известная украинская блоггерша Дарья Евтух. С помощью микроволновки и нескольких простых ингредиентов выходит сладкий шоколадный кекс. Идеально для завтрака или если быстро нужно придумать для гостей что-нибудь особенное, а времени мало.

Девушка опубликовала простой рецепт на своей странице в Instagram.

Кекс за 5 минут в микроволновке

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт

  • масло – столовая ложка

  • молоко – 2 ст.л

  • сахар – 1,5-2 ст.л

  • мука – 2 ст.л

  • разрыхлитель – 1 ч.л

  • растопленный шоколад – 50 г

Шоколад может быть опасен
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Способ приготовления:

1. Все ингредиенты смешать в глубокой миске

2. Формы замазать растительным маслом

3. Разлить готовое тесто

4. Поместите в микроволновку на 5 минут.

Блогерша добавляет, что было бы очень вкусно добавить в кекс какую-нибудь начинку. Домашняя нутелла – это идеальный вариант. Идея от slavka_verkalych. Опубликовано на странице Instagram.

Домашняя нутелла

Ингредиенты:

  • молоко – 1 стакан

  • сахар – 1 стакан

  • какао – 2 ст.л.

  • крахмал – 2 ст.л.

  • масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Крахмал, сахар и какао перемешать.

  2. Медленно влить молоко, все время помешивая, чтобы не было комочков.

  3. Поставить на небольшой огонь и проварить.

  4. Когда масса начнет сгущаться, снять с огня и добавить масло.

  5. По желанию добавить измельченные орехи.

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