Кекс в микроволновке за 5 минут: идеей поделилась Дарья Евтух

Приготовить вкусный десерт за 5 минут реально – это доказала известная украинская блоггерша Дарья Евтух. С помощью микроволновки и нескольких простых ингредиентов выходит сладкий шоколадный кекс. Идеально для завтрака или если быстро нужно придумать для гостей что-нибудь особенное, а времени мало.

Девушка опубликовала простой рецепт на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт

масло – столовая ложка

молоко – 2 ст.л

сахар – 1,5-2 ст.л

мука – 2 ст.л

разрыхлитель – 1 ч.л

растопленный шоколад – 50 г

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Способ приготовления:

1. Все ингредиенты смешать в глубокой миске

2. Формы замазать растительным маслом

3. Разлить готовое тесто

4. Поместите в микроволновку на 5 минут.

Блогерша добавляет, что было бы очень вкусно добавить в кекс какую-нибудь начинку. Домашняя нутелла – это идеальный вариант. Идея от slavka_verkalych. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 1 стакан

сахар – 1 стакан

какао – 2 ст.л.

крахмал – 2 ст.л.

масло – 1 ст.л.

Способ приготовления: