Кексы без яиц и сливочного масла: можно есть в пост

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Кексы без яиц и сливочного масла: можно есть в пост

Выпечка может быть вкусной даже без продуктов животного происхождения. Если вы соблюдаете пост или просто не употребляете эти продукты по определенным причинам – можете сделать вкусные кексы. Они получатся очень пышными, ароматными и нежными.

Идея приготовления кексов без продуктов животного происхождения опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram.

Кексы без яиц и сливочного масла: можно есть в пост

Ингредиенты:

  • сок апельсина – 40 мл
  • масло оливковое – 3 ст.л
  • молоко растительное – 200 мл
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  • сахар – 140 г
  • мука – 200 г
  • разрыхлитель – 1,5 ч.л
  • крахмал кукурузный – 3 ст.л
  • ванильный сахар – 1 ч.л
  • куркума – 1 ч.л.
  • корица – 0,5 ч.л
  • цедра апельсина – 2 ч.л (можно сушеная)
  • изюм – 100 г

Способ приготовления:

Кексы без яиц и сливочного масла: можно есть в пост

1. Смешать поочередно все ингредиенты, в конце добавить промытый изюм.

2. Заполнить формы на 2/3.

Кексы без яиц и сливочного масла: можно есть в пост

3. Можно выпекать одним кексом.

Кексы без яиц и сливочного масла: можно есть в пост

4. Масло может быть любое растительное, молоко – кокосовое, соевое, миндальное, овсяное.

5. Изюм можно заменить сушеной вишней или журавлиной.

Кексы без яиц и сливочного масла: можно есть в пост

6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.

Кексы без яиц и сливочного масла: можно есть в пост

7. Готовность проверять зубочисткой.

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