Выпечка может быть вкусной даже без продуктов животного происхождения. Если вы соблюдаете пост или просто не употребляете эти продукты по определенным причинам – можете сделать вкусные кексы. Они получатся очень пышными, ароматными и нежными.

Идея приготовления кексов без продуктов животного происхождения опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram.

Ингредиенты:

сок апельсина – 40 мл

масло оливковое – 3 ст.л

молоко растительное – 200 мл

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сахар – 140 г

мука – 200 г

разрыхлитель – 1,5 ч.л

крахмал кукурузный – 3 ст.л

ванильный сахар – 1 ч.л

куркума – 1 ч.л.

корица – 0,5 ч.л

цедра апельсина – 2 ч.л (можно сушеная)

изюм – 100 г

Способ приготовления:

1. Смешать поочередно все ингредиенты, в конце добавить промытый изюм.

2. Заполнить формы на 2/3.

3. Можно выпекать одним кексом.

4. Масло может быть любое растительное, молоко – кокосовое, соевое, миндальное, овсяное.

5. Изюм можно заменить сушеной вишней или журавлиной.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.

7. Готовность проверять зубочисткой.

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