Кексы без яиц и сливочного масла: можно есть в пост
Выпечка может быть вкусной даже без продуктов животного происхождения. Если вы соблюдаете пост или просто не употребляете эти продукты по определенным причинам – можете сделать вкусные кексы. Они получатся очень пышными, ароматными и нежными.
Идея приготовления кексов без продуктов животного происхождения опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram.
Ингредиенты:
- сок апельсина – 40 мл
- масло оливковое – 3 ст.л
- молоко растительное – 200 мл
- сахар – 140 г
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 1,5 ч.л
- крахмал кукурузный – 3 ст.л
- ванильный сахар – 1 ч.л
- куркума – 1 ч.л.
- корица – 0,5 ч.л
- цедра апельсина – 2 ч.л (можно сушеная)
- изюм – 100 г
Способ приготовления:
1. Смешать поочередно все ингредиенты, в конце добавить промытый изюм.
2. Заполнить формы на 2/3.
3. Можно выпекать одним кексом.
4. Масло может быть любое растительное, молоко – кокосовое, соевое, миндальное, овсяное.
5. Изюм можно заменить сушеной вишней или журавлиной.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.
7. Готовность проверять зубочисткой.
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