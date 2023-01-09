Для того, чтобы сделать традиционные роллы в домашних условиях, нужно потратить кучу времени и усилий. Поэтому если у вас есть все необходимые компоненты, можно воспользоваться более простым вариантом. А именно, приготовить очень простые кексы. Для этого понадобится всего несколько минут.

Идея приготовления кексов с красной рыбой опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tanya.perchik в Instagram.

Ингредиенты:

лосось

соевый соус

оливковое масло

соль, перец

мед

нори

отварной рис

авокадо для украшения

Способ приготовления:

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1. Лосось нарезаем на квадратики.

2. Добавляем соевый соус, оливковое масло, соль, перец по вкусу и мед.

3. Хорошо перемешиваем.

4. Нори нарезаем на квадратики.

5. Выкладываем в форму для кексов.

6. Добавляем отварной рис и рыбу.

7. Ставим запекаться на 20 минут при температуре 180 градусов.

8. Сверху украсить авокадо.

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