Если на роллы нет времени: как приготовить кексы с красной рыбой и нори
Для того, чтобы сделать традиционные роллы в домашних условиях, нужно потратить кучу времени и усилий. Поэтому если у вас есть все необходимые компоненты, можно воспользоваться более простым вариантом. А именно, приготовить очень простые кексы. Для этого понадобится всего несколько минут.
Идея приготовления кексов с красной рыбой опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tanya.perchik в Instagram.
Ингредиенты:
- лосось
- соевый соус
- оливковое масло
- соль, перец
- мед
- нори
- отварной рис
- авокадо для украшения
Способ приготовления:
1. Лосось нарезаем на квадратики.
2. Добавляем соевый соус, оливковое масло, соль, перец по вкусу и мед.
3. Хорошо перемешиваем.
4. Нори нарезаем на квадратики.
5. Выкладываем в форму для кексов.
6. Добавляем отварной рис и рыбу.
7. Ставим запекаться на 20 минут при температуре 180 градусов.
8. Сверху украсить авокадо.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: