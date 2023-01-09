Если на роллы нет времени: как приготовить кексы с красной рыбой и нори

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
75
Если на роллы нет времени: как приготовить кексы с красной рыбой и нори

Для того, чтобы сделать традиционные роллы в домашних условиях, нужно потратить кучу времени и усилий. Поэтому если у вас есть все необходимые компоненты, можно воспользоваться более простым вариантом. А именно, приготовить очень простые кексы. Для этого понадобится всего несколько минут.

Идея приготовления кексов с красной рыбой опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tanya.perchik в Instagram.

Если на роллы нет времени: как приготовить кексы с красной рыбой и нори

Ингредиенты:

  • лосось
  • соевый соус
  • оливковое масло
  • соль, перец
  • мед
  • нори
  • отварной рис
  • авокадо для украшения

Способ приготовления:

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Если на роллы нет времени: как приготовить кексы с красной рыбой и нори

1. Лосось нарезаем на квадратики.

2. Добавляем соевый соус, оливковое масло, соль, перец по вкусу и мед.

Если на роллы нет времени: как приготовить кексы с красной рыбой и нори

3. Хорошо перемешиваем.

4. Нори нарезаем на квадратики.

Если на роллы нет времени: как приготовить кексы с красной рыбой и нори

5. Выкладываем в форму для кексов.

Если на роллы нет времени: как приготовить кексы с красной рыбой и нори

6. Добавляем отварной рис и рыбу.

7. Ставим запекаться на 20 минут при температуре 180 градусов.

Если на роллы нет времени: как приготовить кексы с красной рыбой и нори

8. Сверху украсить авокадо.

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