Кетчуп, как из магазина: рецепт и секреты приготовления
Популяризация правильного питания все чаще заставляет отказаться от магазинных продуктов и перейти полностью на домашнюю еду. Для тех, кто думал, что правильное питание и кетчуп – два несовместимых понятия – есть хорошие новости. А домашний томатный соус станет прекрасной тому альтернативой.
Редакция FoodOboz поделится вкусным рецептом и секретами приготовления кетчупа.
Секреты приготовления кетчупа
Выбирайте только спелые и красивые помидоры. Идеально, если они выращены дома без использования химических добавок.
Не используйте крахмал, чтобы достичь определенной густоты соуса. Ведь в процессе приготовления он сам достигнет нужной консистенции.
Для того, чтобы продлить срок годности кетчупа следует использовать консерванты. Оптимальным вариантом является столовый уксус.
Домашний кетчуп
Ингредиенты:
Помидоры – 2,5 кг
Сахар – 0,5 стакана
Уксус 9% – 2 ст. л
Гвоздика – 2 шт
Черный перец – 20 горошин
Кориандр – 10 горошин
Соль – 0,5 ст. л
Базилик, петрушка, другая зелень – по вкусу
Способ приготовления:
Помыть помидоры и очистить их от плодоножек.
Порезать помидоры на средние кубики, положить в кастрюлю и готовить таким образом на среднем огне в течение 20 минут.
Протереть смесь через сито.
Опять отправить томатную массу на огонь и томить ее 1,5-2 часа.
Добавить соль, уксус, сахар, перец, гвоздику, зелень и другие ингредиенты. Варить еще 10 минут.
Процедить через сито.
Готовый кетчуп можно подавать сразу после охлаждения, или закатать в предварительно стерилизованные банки.
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