Кетчуп, как из магазина: рецепт и секреты приготовления

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Кетчуп, как из магазина: рецепт и секреты приготовления

Популяризация правильного питания все чаще заставляет отказаться от магазинных продуктов и перейти полностью на домашнюю еду. Для тех, кто думал, что правильное питание и кетчуп – два несовместимых понятия – есть хорошие новости. А домашний томатный соус станет прекрасной тому альтернативой.

Редакция FoodOboz поделится вкусным рецептом и секретами приготовления кетчупа.

Секреты приготовления кетчупа

  • Выбирайте только спелые и красивые помидоры. Идеально, если они выращены дома без использования химических добавок.

  • Не используйте крахмал, чтобы достичь определенной густоты соуса. Ведь в процессе приготовления он сам достигнет нужной консистенции.

  • Для того, чтобы продлить срок годности кетчупа следует использовать консерванты. Оптимальным вариантом является столовый уксус.

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Домашний кетчуп

Ингредиенты:

  • Помидоры – 2,5 кг

  • Сахар – 0,5 стакана

  • Уксус 9% – 2 ст. л

  • Гвоздика – 2 шт

  • Черный перец – 20 горошин

  • Кориандр – 10 горошин

  • Соль – 0,5 ст. л

  • Базилик, петрушка, другая зелень – по вкусу

Ингредиенты для кетчупа

Способ приготовления:

  1. Помыть помидоры и очистить их от плодоножек.

  2. Порезать помидоры на средние кубики, положить в кастрюлю и готовить таким образом на среднем огне в течение 20 минут.

  3. Протереть смесь через сито.

  4. Опять отправить томатную массу на огонь и томить ее 1,5-2 часа.

  5. Добавить соль, уксус, сахар, перец, гвоздику, зелень и другие ингредиенты. Варить еще 10 минут.

  6. Процедить через сито.

Готовый кетчуп можно подавать сразу после охлаждения, или закатать в предварительно стерилизованные банки.

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