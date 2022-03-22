Киш с брокколи и красной рыбой в сырной заливке для ужина

Если вы хотите приготовить очень вкусное, сытное и полезное блюдо, выбирайте для этого кишь. Ведь готовится он элементарно. Вам достаточно всего лишь выбрать качественные продукты и удачный рецепт. Стоит отметить, что идеальными ингредиентами для него будут рыба, овощи, специи.

Кулинар, фудблогер Юлия Шолудько поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда – киш, с красной рыбой и брокколи, который вы приготовите всего за 30 минут.

Ингредиенты:

творог – 200 г

мука – 200 г

яйца – 2 шт.

соль – щепотка

растительное или оливковое масло – 30 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Порежьте рыбу средними кусками.

2. Помойте и разделите брокколи на соцветия.

3. Заливка: взбейте яйца с молоком, добавьте соль и перец, перемешайте.

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4. Натрите сыр и добавьте в молочно-яичную смесь, перемешайте.

5. В форму выложите рыбу и брокколи, залейте готовой заливкой и поставьте в разогретую духовку на 30 минут при 180 С.

Готовый пирог можно есть сразу, но лучше дать ему остыть. Он отлично будет сочетаться с супами, бульоном.

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