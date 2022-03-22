Киш с брокколи и красной рыбой в сырной заливке для ужина
Если вы хотите приготовить очень вкусное, сытное и полезное блюдо, выбирайте для этого кишь. Ведь готовится он элементарно. Вам достаточно всего лишь выбрать качественные продукты и удачный рецепт. Стоит отметить, что идеальными ингредиентами для него будут рыба, овощи, специи.
Кулинар, фудблогер Юлия Шолудько поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда – киш, с красной рыбой и брокколи, который вы приготовите всего за 30 минут.
Ингредиенты:
творог – 200 г
мука – 200 г
яйца – 2 шт.
соль – щепотка
растительное или оливковое масло – 30 г
разрыхлитель – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Порежьте рыбу средними кусками.
2. Помойте и разделите брокколи на соцветия.
3. Заливка: взбейте яйца с молоком, добавьте соль и перец, перемешайте.
4. Натрите сыр и добавьте в молочно-яичную смесь, перемешайте.
5. В форму выложите рыбу и брокколи, залейте готовой заливкой и поставьте в разогретую духовку на 30 минут при 180 С.
Готовый пирог можно есть сразу, но лучше дать ему остыть. Он отлично будет сочетаться с супами, бульоном.
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