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Светлана Фус
Светлана Фус
Врач-диетолог высшей категории, руководитель Центра нормализации веса Все статьи автора

Кисломолочные продукты: кому категорически противопоказаны

3.2т
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Людям с непереносимостью лактозы безопасно и даже полезно пить ряженку и кефир

С возрастом большинство людей теряют способность переваривать лактозу - молочный сахар. Поэтому не могут употреблять молоко, хотя хорошо переносят кисломолочные продукты. С чем это связано и в чем разница между ними и молоком? Кисломолочные продукты получают в результате молочнокислого брожения, при котором лактоза, в конечном итоге, превращается в молочную кислоту. И это практически единственное их отличие. В остальном они полностью сохраняют все свойства молока, а благодаря молочнокислые бактерии становятся более полезны для нашего кишечника и его микрофлоры.

Для сквашивания молока могут быть использованы различные культуры бактерий и грибков. Например, в кефире в этом процессе участвует естественная закваска - кефирный грибок, симбиотическая группа бактерий и дрожжи. А квасное молоко (простокваша) на молокозаводе заквашивают НЕ кефирные грибки, а специальной культурой молочнокислых бактерий. Ряженку делают как квасное молоко, но топленого молока. В домашних условиях закваской для кислого молока иногда может служить и кусочек хлеба. Но сейчас для получения кисломолочных напитков чаще пользуются безопасными готовыми заквасками различного состава, которые можно купить и в аптеке, и в супермаркете.

Часто плохая толерантность к молоку, что усиливается с возрастом, побуждает людей полностью исключать молочные продукты из рациона. Когда молочный сахар не расщепляется и бродит в кишечнике, это вызывает вздутие живота, диарею, а иногда и рвоту. Но в таком случае нежелательно употреблять молоко, а кисломолочные продукты при этом могут оставаться в рационе. Ведь они если и содержат лактозу, которая осталась после брожения, то в незначительных количествах.

Поэтому людям с непереносимостью лактозы полезно и безопасно пить кефир, ряженку, простоквашу. Важно найти "свой" кисломолочный продукт. Однако следует помнить о необходимости читать состав продукта - в нем дополнительно может быть сухое молоко, источник лактозы. Производители могут добавлять его для улучшения консистенции. Также важно употреблять кисломолочные продукты без добавления сахара и крахмала - в составе должно быть только молоко и закваска. А людям, у которых есть полная непереносимость лактозы, желательно перейти на безлактозные продукты.

Но в случае, если непереносимость молока связана с аллергией на белки молока, любые молочные и кисломолочные продукты должны быть исключены из рациона. Ведь ферментация молокопродуктов и преобразования их в кисломолочные не влияет на структуру их белков (казеин, лактоальбумин или лактоглобулин).

В целом для взрослых людей кисломолочные напитки полезны, они не только активизируют перистальтику кишечника, подавляют патогенные микроорганизмы и стимулируют развитие собственной микрофлоры в кишечнике, но и способствуют усвоению витаминов и кальция. И все это влияет на состояние иммунной системы организма.

Идеальных продуктов нет, и кисломолочные - не исключение. Если вы сомневаетесь, полезны они вам, сделайте тест на лактозной непереносимости. Но, если вы чувствуете себя хорошо после ряженки и кефира, и нет никакой реакции организма на эту пищу, то такие продукты могут стать в вашем рационе источником ценных нутриентов. Важно помнить о количестве. Оптимально - 300-400 мл в день.

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Автор
Светлана Фус Светлана Фус
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Светланы Фус
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