Клаб-сэндвич с домашним соусом – идеальный вариант обеда от Эктора Хименеса-Браво

Если вы хотите приготовить на обед легкий, но при этом сытный перекус, идеальным вариантом точно станут сэндвичи. Также они будут отличным вариантом еды для пикника, так готовятся элементарно, при этом дадут вам энергии на пару часов.

Телеведущий и судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных клаб-сэндвичей с домашним соусом песто-айоли, которые обязательно стоит приготовить дома.

Ингредиенты:

Тостовый хлеб – 3 шт.

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Куриное филе – 150 г

Соль и черный перец – 2 г

Сыр – 10 г

Бекон — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Салат Ромен – 30 г

Помидор – 30 г

Соленый огурец – 10 г

Соус:

Масло подсолнечное – 150 гр

Желтки – 2 шт.

Горчица – 3 г

Лимонный сок – 3 гр

Соль – 2 гр

Соус песто – 50 г

Способ приготовления:

Для начала сделайте песто-айоли, вам нужно смешать желтки, горчицу, соль, лимонный сок и все хорошо взбейте погружным блендером, добавьте подсолнечное масло, перемешайте. В полученную смесь добавьте песто, перемешайте и соус готов. Обжарьте бекон вместе с куриным филе, поперчите, посолите. Филе нарежьте слайсами, выложите на заранее поджаренный хлеб, сверху – соус, обязательно листья салата, помидор и соленый огурец, сверху выложите сыр и накройте вторым куском хлеба, а на него – жареное яйцо и бекон, сверху – снова хлеб и разрежьте на 4 части. Подавать такой клаб-сэндвич лучше всего с картофелем фри, а также с салатом заправленным оливковым маслом.

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