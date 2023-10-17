Классические ленивые вареники: рецепт и секреты приготовления идеального теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,8 т.
Ленивые вареники с ягодами

Ленивые вареники готовятся очень просто, самое главное – сделать удачное тесто для них. Для того, чтобы они имели однородную структуру, творог для них нужно тщательно размять вилкой. 

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых вареников, которые могут быть быстрым вариантом завтрака и даже обеда. 

Рецепт ленивых вареников

Ингредиенты: 

  • творог – 200 г
  • яйца – 1 шт. 
  • сахар – 1-2 ст. л. 
  • мука – 5-7 ст. л. 
  • ванилин – 0,5 ч. л. 
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  • масло сливочное 
  • ягоды 

Способ приготовления: 

1. К творогу добавьте яйцо, ванилин, сахар и разомните вилкой.

Творог с яйцами для теста

2. Далее добавьте муку и замесите тесто сначала вилкой, а затем вымешайте несколько минут влажными руками. 

Тесто для вареников

3. Поверхность присыпьте мукой и сформируйте из теста колбаску, нарежьте на маленькие кусочки.

Приготовление вареников

4. Воду доведите до кипения и убавьте огонь до среднего, бросьте вареники и варите вареники, пока они всплывут. 

Сколько варить вареники

При желании полейте готовые вареники растопленным сливочным маслом, посыпьте сахаром и добавьте ягоды. 

Готовые ленивые вареники с ягодами

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