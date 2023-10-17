Ленивые вареники готовятся очень просто, самое главное – сделать удачное тесто для них. Для того, чтобы они имели однородную структуру, творог для них нужно тщательно размять вилкой.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых вареников, которые могут быть быстрым вариантом завтрака и даже обеда.

Ингредиенты:

творог – 200 г

яйца – 1 шт.

сахар – 1-2 ст. л.

мука – 5-7 ст. л.

ванилин – 0,5 ч. л.

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масло сливочное

ягоды

Способ приготовления:

1. К творогу добавьте яйцо, ванилин, сахар и разомните вилкой.

2. Далее добавьте муку и замесите тесто сначала вилкой, а затем вымешайте несколько минут влажными руками.

3. Поверхность присыпьте мукой и сформируйте из теста колбаску, нарежьте на маленькие кусочки.

4. Воду доведите до кипения и убавьте огонь до среднего, бросьте вареники и варите вареники, пока они всплывут.

При желании полейте готовые вареники растопленным сливочным маслом, посыпьте сахаром и добавьте ягоды.

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