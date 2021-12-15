Классический бризоль с фаршем: универсальное блюдо на все случаи жизни

Каждый хоть раз в жизни пробовал знаменитый бризоль. Он представляет собой блюдо на основе фарша, который обкачивают в яичном лизоне и обжаривают на сковороде. Выходит такой себе блин, в который потом заворачивают разнообразные начинки: начиная от сыра, заканчивая грибами.

В общем, блюдо получается необыкновенно вкусным и в меру сочным, а еще с легкостью сможет украсить праздничный стол. Итак, редакция FoodOboz поделится самыми популярными рецептами бризоля.

Классическим рецептом бризоля поделилась фудблогер shevtsova_lilia. Опубликовано в Instagram.

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Ингредиенты:

фарш – 300-350 г

яйца – 4 шт

мука

соль, перец

Для начинки:

твердый сыр – 100 г

курага – 3-4 шт

помидор – 1\2 шт

сметана – 2 ст. л.

чеснок – 1 зубчик

зелень

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить начинку. Натереть сыр на терке, измельчить зелень, курагу и помидоры нарезать кубиком.

2. Смешать все компоненты и добавить выжатый через пресс чеснок.

3. Фарш посолить и поперчить. Сформировать из него невысокие плоские круги.

4. Взбить яйцо и обвалять в нем каждый круг, после чего обжарить с обеих сторон.

5. На одну часть полученного блина выложить начинку и завернуть в рулет.

Также существует еще ленивый рецепт бризоля. Опубликовано кулинарной учетной записью recepti_for.you в Instagram.

Ингредиенты:

Для начинки:

фарш – 350 г

твердый сыр – 150 г

плавленый сливочный сыр – 1 ст. л.

лук – 1 шт

чеснок – 2 зубчика

специи, соль, перец

Для блинов:

яйца – 5 шт

молоко – 50 мл

соль, перец

Способ приготовления:

1. Лук и чеснок измельчить с помощью блендера. Соединить с фаршем.

2. Натереть сыр. Добавить его вместе с плавленым сыром и специями в фарш. Перемешать.

3. Для приготовления блинов нужно взбить яйца с молоком и специями. Жарить блины с одной стороны.

4. На каждый блинчик выложить часть фарша, равномерно распределить и завернуть в рулет.

5. Выложить рулеты в форму и запекать при температуре 180 градусов 30 минут.

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