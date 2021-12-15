Классический бризоль с фаршем: универсальное блюдо на все случаи жизни
Каждый хоть раз в жизни пробовал знаменитый бризоль. Он представляет собой блюдо на основе фарша, который обкачивают в яичном лизоне и обжаривают на сковороде. Выходит такой себе блин, в который потом заворачивают разнообразные начинки: начиная от сыра, заканчивая грибами.
В общем, блюдо получается необыкновенно вкусным и в меру сочным, а еще с легкостью сможет украсить праздничный стол. Итак, редакция FoodOboz поделится самыми популярными рецептами бризоля.
Классическим рецептом бризоля поделилась фудблогер shevtsova_lilia. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
фарш – 300-350 г
яйца – 4 шт
мука
соль, перец
Для начинки:
твердый сыр – 100 г
курага – 3-4 шт
помидор – 1\2 шт
сметана – 2 ст. л.
чеснок – 1 зубчик
зелень
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить начинку. Натереть сыр на терке, измельчить зелень, курагу и помидоры нарезать кубиком.
2. Смешать все компоненты и добавить выжатый через пресс чеснок.
3. Фарш посолить и поперчить. Сформировать из него невысокие плоские круги.
4. Взбить яйцо и обвалять в нем каждый круг, после чего обжарить с обеих сторон.
5. На одну часть полученного блина выложить начинку и завернуть в рулет.
Также существует еще ленивый рецепт бризоля. Опубликовано кулинарной учетной записью recepti_for.you в Instagram.
Ингредиенты:
Для начинки:
фарш – 350 г
твердый сыр – 150 г
плавленый сливочный сыр – 1 ст. л.
лук – 1 шт
чеснок – 2 зубчика
специи, соль, перец
Для блинов:
яйца – 5 шт
молоко – 50 мл
соль, перец
Способ приготовления:
1. Лук и чеснок измельчить с помощью блендера. Соединить с фаршем.
2. Натереть сыр. Добавить его вместе с плавленым сыром и специями в фарш. Перемешать.
3. Для приготовления блинов нужно взбить яйца с молоком и специями. Жарить блины с одной стороны.
4. На каждый блинчик выложить часть фарша, равномерно распределить и завернуть в рулет.
5. Выложить рулеты в форму и запекать при температуре 180 градусов 30 минут.
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