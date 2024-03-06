В мире существует целая культура приготовления и поедания бургеров. Это блюдо можно употреблять как фаст-фуд, а можно и превратить в настоящее произведение гастрономического искусства.

Рецептом приготовления ресторанного бургера поделилась в Instagram фудблогер с ником kelbas_v. Она рассказала, как приготовить вкуснейший бургер без особых выкрутасов и правильную булку для него.

Ингредиенты для опары на 4 булочки

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Молоко – 125 гр

Сахар – 2 ст.л.

Сухие дрожжи – 1 ст.л.

Ингредиенты для теста

Яйцо – 1 шт

Соль – 1 ч.л.

Сливочное масло – 25 гр

Мука – 300-350 гр

Способ приготовления

1. К теплому молоку добавляем сахар и дрожжи. Перемешиваем и оставляем на 10 минут.

2. Яйцо немного взбиваем с солью и добавляем растопленное, но не горячее сливочное масло. Взбиваем.

3. Добавляем опару, просеиваем муку и замешиваем тесто. Оно должно получиться очень мягким и немного липким.

4. Накрываем тесто полотенцем и даем подойти в теплом месте в течение часа.

5. Готовое тесто обминаем и разделяем на 4 равные части.

6. Формируем из каждой части шарики, накрываем полотенцем и оставляем на 10-15 минут.

7. Булочки смазываем взбитым яйцом и присыпаем кунжутом. Выпекаем при 180 градусах 15 минут.

8. Готовые булочки накрываем полотенцем и даем полностью остыть.

9. Переходим к сборке бургера. Булочки разрезаем пополам и поджариваем на сухой сковороде.

10. Для соуса смешиваем в равных пропорциях майонез, кетчуп и горчицу.

11. Из 500 гр фарша формируем 4 котлеты и выпекаем 15 минут при 200 градусах.

12. На нижнюю часть булочки выкладываем листья салата, котлета, сыр, огурец и жареное яйцо. Накрываем второй половинкой булочки и закрепляем конструкцию шпажкой.

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