Классический бургер с хрустящей домашней булочкой: как правильно приготовить опару
В мире существует целая культура приготовления и поедания бургеров. Это блюдо можно употреблять как фаст-фуд, а можно и превратить в настоящее произведение гастрономического искусства.
Рецептом приготовления ресторанного бургера поделилась в Instagram фудблогер с ником kelbas_v. Она рассказала, как приготовить вкуснейший бургер без особых выкрутасов и правильную булку для него.
Ингредиенты для опары на 4 булочки
Молоко – 125 гр
Сахар – 2 ст.л.
Сухие дрожжи – 1 ст.л.
Ингредиенты для теста
- Яйцо – 1 шт
- Соль – 1 ч.л.
- Сливочное масло – 25 гр
- Мука – 300-350 гр
Способ приготовления
1. К теплому молоку добавляем сахар и дрожжи. Перемешиваем и оставляем на 10 минут.
2. Яйцо немного взбиваем с солью и добавляем растопленное, но не горячее сливочное масло. Взбиваем.
3. Добавляем опару, просеиваем муку и замешиваем тесто. Оно должно получиться очень мягким и немного липким.
4. Накрываем тесто полотенцем и даем подойти в теплом месте в течение часа.
5. Готовое тесто обминаем и разделяем на 4 равные части.
6. Формируем из каждой части шарики, накрываем полотенцем и оставляем на 10-15 минут.
7. Булочки смазываем взбитым яйцом и присыпаем кунжутом. Выпекаем при 180 градусах 15 минут.
8. Готовые булочки накрываем полотенцем и даем полностью остыть.
9. Переходим к сборке бургера. Булочки разрезаем пополам и поджариваем на сухой сковороде.
10. Для соуса смешиваем в равных пропорциях майонез, кетчуп и горчицу.
11. Из 500 гр фарша формируем 4 котлеты и выпекаем 15 минут при 200 градусах.
12. На нижнюю часть булочки выкладываем листья салата, котлета, сыр, огурец и жареное яйцо. Накрываем второй половинкой булочки и закрепляем конструкцию шпажкой.
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