Наполеон – всемирно известный десерт, который подают в дорогих ресторанах, а также готовят на разнообразные семейные празднования. И несмотря на то, что существует много простых интерпретаций, в которых тесто заменяют печеньем или экспериментируют с кремом – самым популярным остается классический вариант. В нем собственноручно приготовлено хрустящее слоеное тесто, а также нежный заварной крем.

Идея приготовления классического торта "Наполеон" опубликована на странице фудблогера Оксаны Билинской (oxana_bil) в Instagram. Десерт готовится очень просто, если придерживаться следующей технологии.

Ингредиенты для теста:

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400 г масла

700 г муки

2 яйца

250 мл ледяной воды

25 г яблочного уксуса

1 ч.л. соли

Ингредиенты для крема:

1 л молока

75 г кукурузного крахмала

190 г сахара

75 г масла\

1,5 ч.л. ванильного экстракта

7 желтков

300 мл охлажденных сливок (33-36%)

Способ приготовления:

1. Муку смешиваем с солью и натираем замороженное масло, растираем все в крошку.

2. Яйцо, холодную воду и уксус взбить до однородности, влить в сухую смесь и замесить тесто (долго не нужно месить, только собрать в кучу).

3. Разделить тесто на 10-12 частиц, сформовать небольшие шарики и положить на тарелку; накрыть пленкой и поставить в холодильник на 1 час.

4. Для крема в желтки добавить 75 г сахара и перемешать.

5. Далее добавить крахмал и перемешать, чтобы не было комочков

6. В посуде к молоку добавить оставшийся сахар, довести до кипения, но не кипятить.

7. Снять с огня.

8. Влить часть молока в желтки; размешать и эту смесь вылить обратно в молоко. Поставить на средний огонь и, постоянно помешивая, довести до густой массы (снять с огня, добавить масло и перемешать).

9. Перелить крем в чистую посуду, накрыть пленкой в контакт и оставить при комнатной температуре охлаждаться.

10. Пергамент присыпать немного мукой, раскатать слоеное тесто в тонкий пласт, вырезать круг диаметром 24 см.

11. Наколоть тесто вилкой, переложить бумагу с тестом на бритванку (остатки не убираем).

12. Выпекаем при температуре 210 градусов 7-10 минут до румяного цвета, готовые коржи охлаждаем (так все 12 шт).

13. Охлажденные сливки взбить до пиков, заварную массу тоже взбить.

14. Соединяем сливки и заварную массу, остатки лепешек перебиваем блендером в крошки.

15. Собираем торт, бока и верх покрываем кремом тоже и осыпаем крошкой.

16. Торт ставим в холодильник на 5 часов, чтобы хорошо пропитался.

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