Классический "Наполеон", который всегда получается удачным: делимся идеальными пропорциями
Наполеон – всемирно известный десерт, который подают в дорогих ресторанах, а также готовят на разнообразные семейные празднования. И несмотря на то, что существует много простых интерпретаций, в которых тесто заменяют печеньем или экспериментируют с кремом – самым популярным остается классический вариант. В нем собственноручно приготовлено хрустящее слоеное тесто, а также нежный заварной крем.
Идея приготовления классического торта "Наполеон" опубликована на странице фудблогера Оксаны Билинской (oxana_bil) в Instagram. Десерт готовится очень просто, если придерживаться следующей технологии.
Ингредиенты для теста:
- 400 г масла
- 700 г муки
- 2 яйца
- 250 мл ледяной воды
- 25 г яблочного уксуса
- 1 ч.л. соли
Ингредиенты для крема:
- 1 л молока
- 75 г кукурузного крахмала
- 190 г сахара
- 75 г масла\
- 1,5 ч.л. ванильного экстракта
- 7 желтков
- 300 мл охлажденных сливок (33-36%)
Способ приготовления:
1. Муку смешиваем с солью и натираем замороженное масло, растираем все в крошку.
2. Яйцо, холодную воду и уксус взбить до однородности, влить в сухую смесь и замесить тесто (долго не нужно месить, только собрать в кучу).
3. Разделить тесто на 10-12 частиц, сформовать небольшие шарики и положить на тарелку; накрыть пленкой и поставить в холодильник на 1 час.
4. Для крема в желтки добавить 75 г сахара и перемешать.
5. Далее добавить крахмал и перемешать, чтобы не было комочков
6. В посуде к молоку добавить оставшийся сахар, довести до кипения, но не кипятить.
7. Снять с огня.
8. Влить часть молока в желтки; размешать и эту смесь вылить обратно в молоко. Поставить на средний огонь и, постоянно помешивая, довести до густой массы (снять с огня, добавить масло и перемешать).
9. Перелить крем в чистую посуду, накрыть пленкой в контакт и оставить при комнатной температуре охлаждаться.
10. Пергамент присыпать немного мукой, раскатать слоеное тесто в тонкий пласт, вырезать круг диаметром 24 см.
11. Наколоть тесто вилкой, переложить бумагу с тестом на бритванку (остатки не убираем).
12. Выпекаем при температуре 210 градусов 7-10 минут до румяного цвета, готовые коржи охлаждаем (так все 12 шт).
13. Охлажденные сливки взбить до пиков, заварную массу тоже взбить.
14. Соединяем сливки и заварную массу, остатки лепешек перебиваем блендером в крошки.
15. Собираем торт, бока и верх покрываем кремом тоже и осыпаем крошкой.
16. Торт ставим в холодильник на 5 часов, чтобы хорошо пропитался.
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