Классический рецепт любимой шарлотки: можно испечь на Яблочный Спас
Шарлотка – самый популярный десерт с яблоками. Поэтому такую выпечку следует приготовить на Яблочный Спас, который все верующие будут праздновать уже 19 августа. Именно это блюдо у многих людей ассоциируется с теплыми моментами детства.
Идея приготовления классической шарлотки. которую можно приготовить на Яблочный Спас. поделилась фудблогер Роксолана с ником roksolanka.lana в Instagram. Если вы будете соблюдать следующую технологию – тесто точно получится пышным и воздушным.
Ингредиенты:
- яблоки чистые кисло-сладкие – 1 кг
- корица – 2 ч.л.
- манка – 30 г
- яйца – 6 шт
- сахар – 200 г
- ванильный сахар – 1 пачка
- сода – 1 ч.л.
- уксус – 1 ст.л.
- мука – 200 г
Способ приготовления:
1. К яблокам добавить корицу и манку.
2. Отлично перемешать.
3. К яйцам добавить сахар и ваниль.
4. Сбить.
5. Добавить соду, погашенную уксусом и просеять муку.
6. Сбить на низких оборотах.
7. Яблоки полить полученным тестом и в духовку на 40 минут при температуре 170 градусов.
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