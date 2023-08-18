Шарлотка – самый популярный десерт с яблоками. Поэтому такую выпечку следует приготовить на Яблочный Спас, который все верующие будут праздновать уже 19 августа. Именно это блюдо у многих людей ассоциируется с теплыми моментами детства.

Идея приготовления классической шарлотки. которую можно приготовить на Яблочный Спас. поделилась фудблогер Роксолана с ником roksolanka.lana в Instagram. Если вы будете соблюдать следующую технологию – тесто точно получится пышным и воздушным.

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Ингредиенты:

яблоки чистые кисло-сладкие – 1 кг

корица – 2 ч.л.

манка – 30 г

яйца – 6 шт

сахар – 200 г

ванильный сахар – 1 пачка

сода – 1 ч.л.

уксус – 1 ст.л.

мука – 200 г

Способ приготовления:

1. К яблокам добавить корицу и манку.

2. Отлично перемешать.

3. К яйцам добавить сахар и ваниль.

4. Сбить.

5. Добавить соду, погашенную уксусом и просеять муку.

6. Сбить на низких оборотах.

7. Яблоки полить полученным тестом и в духовку на 40 минут при температуре 170 градусов.

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