Классический рецепт любимой шарлотки: можно испечь на Яблочный Спас

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
93
Классический рецепт любимой шарлотки: можно испечь на Яблочный Спас

Шарлотка – самый популярный десерт с яблоками. Поэтому такую выпечку следует приготовить на Яблочный Спас, который все верующие будут праздновать уже 19 августа. Именно это блюдо у многих людей ассоциируется с теплыми моментами детства.

Идея приготовления классической шарлотки. которую можно приготовить на Яблочный Спас. поделилась фудблогер Роксолана с ником roksolanka.lana в Instagram. Если вы будете соблюдать следующую технологию – тесто точно получится пышным и воздушным.

Классический рецепт любимой шарлотки: можно испечь на Яблочный Спас
Видео дня

Ингредиенты:

  • яблоки чистые кисло-сладкие – 1 кг
  • корица – 2 ч.л.
  • манка – 30 г
  • яйца – 6 шт
  • сахар – 200 г
  • ванильный сахар – 1 пачка
  • сода – 1 ч.л.
  • уксус – 1 ст.л.
  • мука – 200 г

Способ приготовления:

Классический рецепт любимой шарлотки: можно испечь на Яблочный Спас

1. К яблокам добавить корицу и манку.

2. Отлично перемешать.

Классический рецепт любимой шарлотки: можно испечь на Яблочный Спас

3. К яйцам добавить сахар и ваниль.

4. Сбить.

Классический рецепт любимой шарлотки: можно испечь на Яблочный Спас

5. Добавить соду, погашенную уксусом и просеять муку.

6. Сбить на низких оборотах.

Классический рецепт любимой шарлотки: можно испечь на Яблочный Спас

7. Яблоки полить полученным тестом и в духовку на 40 минут при температуре 170 градусов.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты