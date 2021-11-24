Классический рецепт солянки: какое мясо добавить, чтобы блюдо было нежнее

Очень часто после празднования остаются разные мясные нарезки. На второй день они нравятся уже не так и, чтобы продукты не пропадали, можно приготовить солянку.

В классическом рецепте используют как несколько видов мяса сразу, так и один.

Фудблогер lileklilek2 поделилась рецептом сборной солянки. В блюде можно использовать обычную говядину, но лучше всего подходит курятина. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Мясо

Лук

Морковь

Томат/томатная паста

Бочковые огурцы

Рассол

Оливки

Сосиски охотничьи

Колбаса копченая

Ветчина

Каперсы

Лимон

Зелень

Сметана

Лавровые листья

Соль, перец

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Способ приготовления:

1. Отварить мясо с одной целой морковью и луком. Варить примерно 1,5 часа.

2. Тем временем обжарить лук с огурцами.

3. Копченость нарезать соломкой, оливки кружочками.

4. Готовый бульон процедить, мясо порезать.

5. В кастрюле объединить бульон и все остальные компоненты.

6. Посолить и налить рассол. Довести до кипения и варить 15 минут.

7. Подавать со сметаной, лимоном и зеленью.

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