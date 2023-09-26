Классический трюфельный торт: как приготовить за 50 минут

Виктория Жмайло
FoodOboz
2 минуты
15
Классический трюфельный торт: как приготовить за 50 минут

Трюфельный торт – это роскошный десерт, известный своим изящным вкусом. Он может быть отличным вариантом для особых событий, праздников или просто для удовольствия в любое время. В нем мало муки, остальные ингредиенты делают его очень нежным.

Классический трюфельный торт: как приготовить за 50 минут

Фудблогер Таля с ником (@tallykoroleva) в Instagram опубликовала рецепт роскошного трюфельного торта.

Классический трюфельный торт: как приготовить за 50 минут
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Ингредиенты для лепешки:

  • 125 г. растопленного сливочного масла
  • 2 яйца - 3/4 стакана сахара
  • 200 гр. сметаны
  • 250 мл. жирных сливок (32% – 38%)
  • 180 гр. муки
  • 1 пакетик разрыхлителя
  • 3 ст. л. какао без сахара

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром с помощью миксера до образования небольшой пены. Добавить растопленное сливочное масло, сметану и жирные сливки. Перемешать.

Классический трюфельный торт: как приготовить за 50 минут

2. В отдельной посуде смешать следующие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель для теста, какао и ванильный сахар.

Классический трюфельный торт: как приготовить за 50 минут

3. В яично-масляную смесь понемногу добавлять сухие ингредиенты, продолжая все вместе взбивать.

Классический трюфельный торт: как приготовить за 50 минут

4. Вылить в форму и выпекать 35-45 мин. при 175-180 градусах.

Классический трюфельный торт: как приготовить за 50 минут

5. Дать спеченному коржу немного остыть.

Ингредиенты для приготовления глазури:

  • 100 гр. горького шоколада
  • 30 гр. сливочного масла
  • 50 мл. сливок

Способ приготовления:

1. Нагреть все ингредиенты в микроволновке или на водяной бане до полного растопки шоколада.

Классический трюфельный торт: как приготовить за 50 минут

2. Разрежьте поясницу на 2 коржа.

Классический трюфельный торт: как приготовить за 50 минут

3. Смажьте тщательно готовой глазурью 2 коржа, по желанию можете украсить фруктами. Приятного аппетита!

Классический трюфельный торт: как приготовить за 50 минут

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