Классический трюфельный торт: как приготовить за 50 минут
Трюфельный торт – это роскошный десерт, известный своим изящным вкусом. Он может быть отличным вариантом для особых событий, праздников или просто для удовольствия в любое время. В нем мало муки, остальные ингредиенты делают его очень нежным.
Фудблогер Таля с ником (@tallykoroleva) в Instagram опубликовала рецепт роскошного трюфельного торта.
Ингредиенты для лепешки:
- 125 г. растопленного сливочного масла
- 2 яйца - 3/4 стакана сахара
- 200 гр. сметаны
- 250 мл. жирных сливок (32% – 38%)
- 180 гр. муки
- 1 пакетик разрыхлителя
- 3 ст. л. какао без сахара
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром с помощью миксера до образования небольшой пены. Добавить растопленное сливочное масло, сметану и жирные сливки. Перемешать.
2. В отдельной посуде смешать следующие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель для теста, какао и ванильный сахар.
3. В яично-масляную смесь понемногу добавлять сухие ингредиенты, продолжая все вместе взбивать.
4. Вылить в форму и выпекать 35-45 мин. при 175-180 градусах.
5. Дать спеченному коржу немного остыть.
Ингредиенты для приготовления глазури:
- 100 гр. горького шоколада
- 30 гр. сливочного масла
- 50 мл. сливок
Способ приготовления:
1. Нагреть все ингредиенты в микроволновке или на водяной бане до полного растопки шоколада.
2. Разрежьте поясницу на 2 коржа.
3. Смажьте тщательно готовой глазурью 2 коржа, по желанию можете украсить фруктами. Приятного аппетита!
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