Трюфельный торт – это роскошный десерт, известный своим изящным вкусом. Он может быть отличным вариантом для особых событий, праздников или просто для удовольствия в любое время. В нем мало муки, остальные ингредиенты делают его очень нежным.

Фудблогер Таля с ником (@tallykoroleva) в Instagram опубликовала рецепт роскошного трюфельного торта.

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Ингредиенты для лепешки:

125 г. растопленного сливочного масла

2 яйца - 3/4 стакана сахара

200 гр. сметаны

250 мл. жирных сливок (32% – 38%)

180 гр. муки

1 пакетик разрыхлителя

3 ст. л. какао без сахара

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром с помощью миксера до образования небольшой пены. Добавить растопленное сливочное масло, сметану и жирные сливки. Перемешать.

2. В отдельной посуде смешать следующие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель для теста, какао и ванильный сахар.

3. В яично-масляную смесь понемногу добавлять сухие ингредиенты, продолжая все вместе взбивать.

4. Вылить в форму и выпекать 35-45 мин. при 175-180 градусах.

5. Дать спеченному коржу немного остыть.

Ингредиенты для приготовления глазури:

100 гр. горького шоколада

30 гр. сливочного масла

50 мл. сливок

Способ приготовления:

1. Нагреть все ингредиенты в микроволновке или на водяной бане до полного растопки шоколада.

2. Разрежьте поясницу на 2 коржа.

3. Смажьте тщательно готовой глазурью 2 коржа, по желанию можете украсить фруктами. Приятного аппетита!

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