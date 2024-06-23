Панна котта – это легкий освежающий десерт из сливок. В летний период очень вкусно добавлять сочную клубнику. Ягода прекрасно сочетается с игристым шампанским, поэтому из него также можно сделать желейную массу и залить в стакан.

Идея приготовления клубничной панна котты с шампанским опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by ilona в Instagram. Десерт получается в меру сладким.

Ингредиенты:

шампанское – 250 мл.

сахар – 25 г

желатин – 5 г

клубника – 150 г

Для панна-кошки:

желатин – 7 г

сливки 33% – 300 мл.

сахар – 100 г

клубника – 300 г

Способ приготовления:

1. Обе части желатина замочить в 3 стаканах воды каждую.

2. Для желе из шампанского 150 г клубники нарезать на средние кусочки.

3. Набухшие 5 г желатина соединить в емкости с шампанским и сахаром.

4. Поставить на огонь.

5. При постоянном помешивании довести до растворения сахара и желатина, не кипятить.

6. Бокалы или креманки зафиксировать в дополнительной посуде в положении с наклоном.

7. Положить клубнику в бокалы и залить шампанским.

8. Поставить всю конструкцию в холодильник до застывания на 2-3 часа.

9. Когда желе застынет, готовить панна котту .

10. Соединить 7 г желатина со сливками и сахаром в ковшике.

11. Поставить на огонь.

12. При постоянном помешивании довести до растворения сахара и желатина. Тоже не кипятить.

13. Сбить клубнику блендером в пюре.

14. Добавить треть клубничного пюре в сливки и перемешать.

15. Добавить оставшуюся часть и снова перемешать.

16. Вылить заготовку поверх застывшего желе из шампанского.

17. Снова поставить в холодильник до застывания на 2-3 часа.

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