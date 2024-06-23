Клубничная пана котта с секретом: вкус десерта вас приятно удивит
Панна котта – это легкий освежающий десерт из сливок. В летний период очень вкусно добавлять сочную клубнику. Ягода прекрасно сочетается с игристым шампанским, поэтому из него также можно сделать желейную массу и залить в стакан.
Идея приготовления клубничной панна котты с шампанским опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by ilona в Instagram. Десерт получается в меру сладким.
Ингредиенты:
- шампанское – 250 мл.
- сахар – 25 г
- желатин – 5 г
- клубника – 150 г
Для панна-кошки:
- желатин – 7 г
- сливки 33% – 300 мл.
- сахар – 100 г
- клубника – 300 г
Способ приготовления:
1. Обе части желатина замочить в 3 стаканах воды каждую.
2. Для желе из шампанского 150 г клубники нарезать на средние кусочки.
3. Набухшие 5 г желатина соединить в емкости с шампанским и сахаром.
4. Поставить на огонь.
5. При постоянном помешивании довести до растворения сахара и желатина, не кипятить.
6. Бокалы или креманки зафиксировать в дополнительной посуде в положении с наклоном.
7. Положить клубнику в бокалы и залить шампанским.
8. Поставить всю конструкцию в холодильник до застывания на 2-3 часа.
9. Когда желе застынет, готовить панна котту .
10. Соединить 7 г желатина со сливками и сахаром в ковшике.
11. Поставить на огонь.
12. При постоянном помешивании довести до растворения сахара и желатина. Тоже не кипятить.
13. Сбить клубнику блендером в пюре.
14. Добавить треть клубничного пюре в сливки и перемешать.
15. Добавить оставшуюся часть и снова перемешать.
16. Вылить заготовку поверх застывшего желе из шампанского.
17. Снова поставить в холодильник до застывания на 2-3 часа.
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