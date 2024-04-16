Клубничное тирамису: вкусный рецепт, с которым справится даже ребенок
Тирамису – это один из самых популярных рецептов мира. Именно поэтому он имеет очень много вариантов приготовления, адаптированных под разные вкусы.
Фудблогер с ником theoodhub.by_ilona на своей странице в Instagram рассказала очень легкий рецепт приготовления тирамису. Этот десерт имеет отличие от классического – отличный клубничный вкус.
Ингредиенты для сиропа
- Клубника – 350 гр
- Лимонный сок – 1 ст.л.
- Сахарная пудра – 2 ст.л.
Ингредиенты для крема
- Маскарпоне – 500 гр
- Холодные сливки 33% – 500 мл
- Сахарная пудра – 150 гр
- Печенье савоярди – 250 гр
- Фисташки для украшения – горсть
- Клубника для украшения – горсть
Способ приготовления
1.Для начала готовим сироп. Клубнику, лимонный сок и сахарную пудру перебиваем блендером.
2. Теперь готовим крем. Миксером взбиваем холодные сливки с сахарной пудрой до загустения.
3. Добавляем маскарпоне и аккуратно вымешиваем лопаткой до однородности.
4. Печенье погружаем сначала в сироп, а затем выкладываем в форму первым слоем.
5. Смазываем 1/2 частью крема и вторым слоем выкладываем печенье.
6. Снова смазываем второй половиной крема и украшаем клубникой и фисташками.
7. Отправляем в холодильник на два часа или на ночь.
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