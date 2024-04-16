Клубничное тирамису: вкусный рецепт, с которым справится даже ребенок

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Клубничное тирамису: вкусный рецепт, с которым справится даже ребенок

Тирамису – это один из самых популярных рецептов мира. Именно поэтому он имеет очень много вариантов приготовления, адаптированных под разные вкусы.

Фудблогер с ником theoodhub.by_ilona на своей странице в Instagram рассказала очень легкий рецепт приготовления тирамису. Этот десерт имеет отличие от классического – отличный клубничный вкус.

Клубничное тирамису: вкусный рецепт, с которым справится даже ребенок

Ингредиенты для сиропа

  • Клубника – 350 гр
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  • Лимонный сок – 1 ст.л.
  • Сахарная пудра – 2 ст.л.

Ингредиенты для крема

  • Маскарпоне – 500 гр
  • Холодные сливки 33% – 500 мл
  • Сахарная пудра – 150 гр
  • Печенье савоярди – 250 гр
  • Фисташки для украшения – горсть
  • Клубника для украшения – горсть

Способ приготовления

1.Для начала готовим сироп. Клубнику, лимонный сок и сахарную пудру перебиваем блендером.

Клубничное тирамису: вкусный рецепт, с которым справится даже ребенок

2. Теперь готовим крем. Миксером взбиваем холодные сливки с сахарной пудрой до загустения.

3. Добавляем маскарпоне и аккуратно вымешиваем лопаткой до однородности.

4. Печенье погружаем сначала в сироп, а затем выкладываем в форму первым слоем.

Клубничное тирамису: вкусный рецепт, с которым справится даже ребенок

5. Смазываем 1/2 частью крема и вторым слоем выкладываем печенье.

6. Снова смазываем второй половиной крема и украшаем клубникой и фисташками.

Клубничное тирамису: вкусный рецепт, с которым справится даже ребенок

7. Отправляем в холодильник на два часа или на ночь.

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