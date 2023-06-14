Клубничное "Тирамису" за 20 минут: ягода просто сбивается блендером

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Клубничное 'Тирамису' за 20 минут: ягода просто сбивается блендером

Классическое "Тирамису" именно летом можно несколько разнообразить. К примеру, добавить клубнику. Это будет гораздо быстрее, ведь ягоду нужно просто сбить блендером и погрузить в нее савоярди. Выходит не только вкусно, но и очень красиво.

Идея приготовления клубничного "Тирамису" за 20 минут опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Кофе, который добавляется в классический вариант, не пригодится.

Клубничное ''Тирамису'' за 20 минут: ягода просто сбивается блендером

Ингредиенты:

  • 100 г печенья "Савоярди"
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  • 200 г клубники\20 г сахара
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 250 мл сливок 33%
  • 75 г сахарной пудры
  • 250 г сыра маскарпоне
  • свежая клубника

Способ приготовления:

Клубничное ''Тирамису'' за 20 минут: ягода просто сбивается блендером

1. Для пропитки в клубнику добавляем сахар, лимонный сок и збиваем блендером.

Клубничное ''Тирамису'' за 20 минут: ягода просто сбивается блендером

2. Печенье "Савоярди" погружаем в клубничную пропитку на несколько секунд и выкладываем в форму (сверху можно еще полить пропиткой).

Клубничное ''Тирамису'' за 20 минут: ягода просто сбивается блендером

3. Для крема сливки взбиваем миксером до загущения и, продолжая взбивать, добавляем сахарную пудру. Добавляем сыр маскарпоне и снова взбиваем до однородной массы.

Клубничное ''Тирамису'' за 20 минут: ягода просто сбивается блендером

4. Слой печенья покрываем половиной крема и по желанию добавляем слой нарезанной свежей клубники. Сверху снова кладем слой пропитанного печенья и покрываем оставшимся слоем крема.

Клубничное ''Тирамису'' за 20 минут: ягода просто сбивается блендером

5. Убираем в холодильник на несколько часов. Украшаем свежей клубникой и мятой.

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