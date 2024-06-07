Клубничный чизкейк: готовим нежнейший десерт без выпечки
Чизкейк – это один из нежнейших десертов, который обожают практически все. А если добавить к нему еще и клубнику, получится просто невероятная вкусняшка.
Именно такими мыслями, по-видимому, руководствовалась фудблогер Юлия Сенич. В своем Instagram она рассказала, как приготовить чизкейк с клубникой без выпечки.
Ингредиенты на форму d26 см
- Печенье "К кофе" – 400 гр
- Сливочное масло – 200 гр
- Сливки 33% – 250 мл
- Крем-сыр– 550 гр
- Желатин – 25 гр + 100 мл воды
- Клубника – 500 гр
- Сахарная пудра – 150 гр
- Клубничное желе – 1 уп
Способ приготовления
1. Печенье измельчаем в крошку и соединяем с растопленным маслом. Перемешиваем и выкладываем в форму, застеленную пергаментом. Форму смазываем маслом, формируем дно из печенья и кладем в холодильник на 20 мин.
2. Желатин заливаем холодной водой. Сочетаем крем-сыр, сливки, сахарную пудру и растопленный желатин (подогреваем его в микроволновке). Взбиваем миксером или венчиком.
3. Выливаем сырную массу на дно формы и оставляем в холодильнике на 40-60 мин.
4. Желе готовим по инструкции на упаковке и на охлажденный чизкейк выкладываем клубнику, а сверху постепенно поливаем желе.
5. Оставляем в холодильнике на 4-5 часов.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты чизкейков: