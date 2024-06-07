Чизкейк – это один из нежнейших десертов, который обожают практически все. А если добавить к нему еще и клубнику, получится просто невероятная вкусняшка.

Именно такими мыслями, по-видимому, руководствовалась фудблогер Юлия Сенич. В своем Instagram она рассказала, как приготовить чизкейк с клубникой без выпечки.

Ингредиенты на форму d26 см

Печенье "К кофе" – 400 гр

Сливочное масло – 200 гр

Сливки 33% – 250 мл

Крем-сыр– 550 гр

Желатин – 25 гр + 100 мл воды

Клубника – 500 гр

Сахарная пудра – 150 гр

Клубничное желе – 1 уп

Способ приготовления

1. Печенье измельчаем в крошку и соединяем с растопленным маслом. Перемешиваем и выкладываем в форму, застеленную пергаментом. Форму смазываем маслом, формируем дно из печенья и кладем в холодильник на 20 мин.

2. Желатин заливаем холодной водой. Сочетаем крем-сыр, сливки, сахарную пудру и растопленный желатин (подогреваем его в микроволновке). Взбиваем миксером или венчиком.

3. Выливаем сырную массу на дно формы и оставляем в холодильнике на 40-60 мин.

4. Желе готовим по инструкции на упаковке и на охлажденный чизкейк выкладываем клубнику, а сверху постепенно поливаем желе.

5. Оставляем в холодильнике на 4-5 часов.

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