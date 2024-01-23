Конфитюр – это не просто варенье, а самостоятельный десерт. Его можно просто есть ложкой, использовать в качестве начинки для выпечки. Заготовка получается в меру сладкой, отлично хранится и в банках на зиму, и в холодильнике.

Идея приготовления клубничного конфитюра вместо варенья опубликована на странице фудблогера Марии Шемет (mashashemet) в Instagram. Понадобится всего 4 ингредиента.

Ингредиенты:

700 г клубники

350 г сахара

20 г кукурузного крахмала

1 ч.л. лимонного сока

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Способ приготовления:

1. Клубнику почистить и промыть

2. Засыпать сахаром.

3. Взбить блендером, добавить крахмал и поставить на небольшой огонь.

4. Помешивая, довести до кипения и готовить 5 минут. Конфитюр должен слегка загустеть прямо на ваших глазах, добавить лимонный сок.

5. Разложить по баночкам, предварительно стерилизованным или в обычную баночку и в холодильник, чтобы можно было сразу есть.

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