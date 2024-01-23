Клубничный конфитюр вместо варенья: можно есть сразу или хранить на зиму
Конфитюр – это не просто варенье, а самостоятельный десерт. Его можно просто есть ложкой, использовать в качестве начинки для выпечки. Заготовка получается в меру сладкой, отлично хранится и в банках на зиму, и в холодильнике.
Идея приготовления клубничного конфитюра вместо варенья опубликована на странице фудблогера Марии Шемет (mashashemet) в Instagram. Понадобится всего 4 ингредиента.
Ингредиенты:
- 700 г клубники
- 350 г сахара
- 20 г кукурузного крахмала
- 1 ч.л. лимонного сока
Способ приготовления:
1. Клубнику почистить и промыть
2. Засыпать сахаром.
3. Взбить блендером, добавить крахмал и поставить на небольшой огонь.
4. Помешивая, довести до кипения и готовить 5 минут. Конфитюр должен слегка загустеть прямо на ваших глазах, добавить лимонный сок.
5. Разложить по баночкам, предварительно стерилизованным или в обычную баночку и в холодильник, чтобы можно было сразу есть.
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