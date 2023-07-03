Клубника – это не только полезная летняя ягодка, но и отличный ингредиент для разнообразной выпечки, а также оригинальных и вкусных десертов.

Фудблогер Оксана с ником ksu_foodbloger на своей странице в Instagram поделилась рецептом трендового десерта из клубники, который готовится без сахара и выпечки.

Ингредиенты:

клубника – 250 г

йогурт – 2 ст. л.

шоколад – 150 г

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Способ приготовления:

1. Сначала подготовить клубнику, а именно помыть и очистить от хвостиков. Нарезать кубиками и переложить в миску.

2. Добавить в клубнику йогурт и перемешать.

3. Далее застелить разделочную дощечку пищевой пленкой. Выложить по 1 ст. л. клубничной массы, формируя кружочки. Оставить в таком виде в морозильнике на несколько часов.

4. Когда клубника застынет, нужно приготовить глазурь. Для этого следует растопить шоколад на водяной бане.

5. Каждый кружочек из клубники обвалять в шоколаде и оставить в холодильнике на несколько минут, чтобы застыл. Приятного аппетита!

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