Клубника с йогуртом в шоколаде: трендовый десерт, который взорвал сеть

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Клубника с йогуртом в шоколаде: трендовый десерт, который взорвал сеть

Клубника – это не только полезная летняя ягодка, но и отличный ингредиент для разнообразной выпечки, а также оригинальных и вкусных десертов.

Фудблогер Оксана с ником ksu_foodbloger на своей странице в Instagram поделилась рецептом трендового десерта из клубники, который готовится без сахара и выпечки.

Рецепт клубники с йогуртом в шоколаде

Ингредиенты:

  • клубника – 250 г
  • йогурт – 2 ст. л.
  • шоколад – 150 г
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Способ приготовления:

1. Сначала подготовить клубнику, а именно помыть и очистить от хвостиков. Нарезать кубиками и переложить в миску.

2. Добавить в клубнику йогурт и перемешать.

Десерт из клубники без выпечки и сахара

3. Далее застелить разделочную дощечку пищевой пленкой. Выложить по 1 ст. л. клубничной массы, формируя кружочки. Оставить в таком виде в морозильнике на несколько часов.

4. Когда клубника застынет, нужно приготовить глазурь. Для этого следует растопить шоколад на водяной бане.

Клубника в шоколаде

5. Каждый кружочек из клубники обвалять в шоколаде и оставить в холодильнике на несколько минут, чтобы застыл. Приятного аппетита!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить замороженный йогурт без сахара и выпечки.

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