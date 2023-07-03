Клубника с йогуртом в шоколаде: трендовый десерт, который взорвал сеть
Клубника – это не только полезная летняя ягодка, но и отличный ингредиент для разнообразной выпечки, а также оригинальных и вкусных десертов.
Фудблогер Оксана с ником ksu_foodbloger на своей странице в Instagram поделилась рецептом трендового десерта из клубники, который готовится без сахара и выпечки.
Ингредиенты:
- клубника – 250 г
- йогурт – 2 ст. л.
- шоколад – 150 г
Способ приготовления:
1. Сначала подготовить клубнику, а именно помыть и очистить от хвостиков. Нарезать кубиками и переложить в миску.
2. Добавить в клубнику йогурт и перемешать.
3. Далее застелить разделочную дощечку пищевой пленкой. Выложить по 1 ст. л. клубничной массы, формируя кружочки. Оставить в таком виде в морозильнике на несколько часов.
4. Когда клубника застынет, нужно приготовить глазурь. Для этого следует растопить шоколад на водяной бане.
5. Каждый кружочек из клубники обвалять в шоколаде и оставить в холодильнике на несколько минут, чтобы застыл. Приятного аппетита!
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить замороженный йогурт без сахара и выпечки.