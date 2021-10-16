Клюква: удивительные свойства чудо-ягоды

Клюква – вкусная и универсальная осенняя ягода. Морсы, квасы, пирожки, варенье, квашения, салаты, мясные блюда и даже супы – все это можно приготовить, используя эту ягоду.

В этих ягодах присутствует коллекция полезных веществ. Они богаты органическими кислотами, содержат достаточно большое (относительно других ягод) количество пектинов. Витаминная часть клюквы представлена витаминами группы B (B1, B2, B5, B6), Е, К1 (филлохинон) и достаточным запасом витамина C (по сравнению с лимонами, апельсинами, грейпфрутами и садовой земляникой). Клюква содержит калий 4,8% в 100 г суточной потребности, немного меньше фосфора, кальция и железа.

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Проантоціани (антиоксиданти) в складі ягід знешкоджують бактерії, що провокують інфекції сечовидільних шляхів. Тому журавлину використовують, як засіб боротьби з хворобами сечостатевої системи (наприклад, циститами).

Журавлинний сік вважається профілактичним засобом від інфекційних захворювань, а при лікуванні антибіотиками посилює їх дію. Це завдяки двом поліфенолам – ресвератролу та птеростильбену, які містяться в цій чудовій ягоді. Перша речовина раніше виявлена в червоному винограді, друга – в лохині. А в журавлині знаходятся обидві! Вони допомагають імунітету боротися з мікробами.

Чай зі свіжих чи засушених ягід використовують як жарознижуючий та протизапальний засіб, тому що ягоди багаті на природний поліфенол міріцетін, який має такі властивості. А ще сік журавлини запобігає створенню зубного нальоту і розвитку карієсу теж завдяки властивостям міріцетіну .

Через вміст кверцитину та катехінів ягоди журавлини попереджують розвиток злоякісних пухлин, особливо легень, товстого кишківника, захищають від хвороб серце та укріплюють судини.

Зараз у сезон більш корисно ласувати свіжими ягодами, причому краще не з цукром, а з медом, що підсилить загальнозміцнюючу дію ягід і краще захистить слизову оболонку шлунку від надлишку кислоти. До того ж мед сам має виражену біологічну активність.

Один з кращих способів зберегти практично весь комплекс біологічно активних речовин, включаючи аскорбінову кислоту, – додавати журавлину в квашену капусту. В процесі заквашування (молочнокислого бродіння) вітамін С в моркві, капусті та ягодах зберігається довше.

Журавлина один з найголовніших подарунків осені. Нехай ця ягідка частіше гостює на вашому столі!

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