Кнедлики из картофеля: как сделать элементарную альтернативу вареникам

Если вы хотите удивить семью вкусными домашними варениками, но времени на приготовление маловато, можно сделать нежные кнедлики из картофельного теста. Не нужно возиться с формой и лепкой – можно просто скатать шарики. Такое блюдо действительно выручит в те моменты, когда быстро после работы нужно приготовить сытный, но очень простой ужин.

Идея приготовления опубликована на странице Ксении Мельниковой (ksuhamelnykova) в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 6 ст.л

картофель – 5 шт

яйца – 1 шт

соль и молотый перец – по вкусу;

сметана

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Способ приготовления:

1. Картофель почистить и нарезать.

2. Сварить в подсоленной воде.

3. Растолочь в пюре.

4. Туда разбить яйцо, добавить соль и перец, замешать все до получения однородной массы.

5. Не переставая перемешивание осторожно засыпать муку и сделать картофельное тесто.

6. Из массы сделать тоненькую колбаску. Нарезать на небольшие кусочки, обвалять в муке.

7. Опустить кусочки в кипящую подсоленную воду.

8. Варить 3 минутки.

9. Подавать со шкварками, сливочным маслом или сметаной.

10. Чтобы картофель сварился быстрее, в воду следует добавить маленькую ложечку растопленного сливочного масла.

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