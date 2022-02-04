Кнедлики из картофеля: как сделать элементарную альтернативу вареникам
Если вы хотите удивить семью вкусными домашними варениками, но времени на приготовление маловато, можно сделать нежные кнедлики из картофельного теста. Не нужно возиться с формой и лепкой – можно просто скатать шарики. Такое блюдо действительно выручит в те моменты, когда быстро после работы нужно приготовить сытный, но очень простой ужин.
Идея приготовления опубликована на странице Ксении Мельниковой (ksuhamelnykova) в Instagram.
Ингредиенты:
мука – 6 ст.л
картофель – 5 шт
яйца – 1 шт
соль и молотый перец – по вкусу;
сметана
Способ приготовления:
1. Картофель почистить и нарезать.
2. Сварить в подсоленной воде.
3. Растолочь в пюре.
4. Туда разбить яйцо, добавить соль и перец, замешать все до получения однородной массы.
5. Не переставая перемешивание осторожно засыпать муку и сделать картофельное тесто.
6. Из массы сделать тоненькую колбаску. Нарезать на небольшие кусочки, обвалять в муке.
7. Опустить кусочки в кипящую подсоленную воду.
8. Варить 3 минутки.
9. Подавать со шкварками, сливочным маслом или сметаной.
10. Чтобы картофель сварился быстрее, в воду следует добавить маленькую ложечку растопленного сливочного масла.
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