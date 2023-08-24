Коблер с персиками: как приготовить изысканный американский пирог
Коблер – это пирог американской кухни. С самого начала существования его традиционно готовили с мясом. Однако с течением времени хозяйки разнообразили блюдо, дополняя его сладкими начинками: фруктовым и ягодными.
В одном из кулинарных блогов (buba_foodie) в Instagram был опубликован рецепт персикового коблера.
Ингредиенты для начинки:
- сливочное масло – 60 г
- персики – 8 шт
- коричневый сахар – 115 г
- апельсиновый сок – 60 мл
- крахмал – 1 ч. л.
- экстракт ванили – 1 ч. л.
- молотая корица – 1\2 ч. л.
- соль
Ингредиенты для теста:
- мука – 200 г
- белый сахар – 70 г
- разрыхлитель – 2 ч. л.
- молоко – 240 мл
- растопленное сливочное масло – 120 г
- цедра 1 лимона
- соль
Способ приготовления:
1. Персики помыть, почистить и нарезать ломтиками. Выложить их на разогретую с маслом сковородку. Добавить сахар и молотую корицу, варить 1 минуту, постоянно помешивая.
2. Отдельно растворить крахмал в апельсиновом соке, добавить полученную массу в персики. Готовить 5 минут, постоянно помешивая.
3. Готовую массу из персиков переложить в форму для выпечки.
4. Для приготовления теста смешать сухие ингредиенты: муку, сахар, цедру лимона, разрыхлитель для теста и соль. Добавить молоко и растопленное масло, замесить тесто.
5. Полученное тесто перелить в персики.
6. Выпекать пирог при температуре 180 градусов 45-50 минут. В готовом виде охлаждать его 15-20 минут. Подавать с ванильным мороженым. Приятного аппетита!
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