Коблер – это пирог американской кухни. С самого начала существования его традиционно готовили с мясом. Однако с течением времени хозяйки разнообразили блюдо, дополняя его сладкими начинками: фруктовым и ягодными.

В одном из кулинарных блогов (buba_foodie) в Instagram был опубликован рецепт персикового коблера.

Ингредиенты для начинки:

сливочное масло – 60 г

персики – 8 шт

коричневый сахар – 115 г

апельсиновый сок – 60 мл

крахмал – 1 ч. л.

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экстракт ванили – 1 ч. л.

молотая корица – 1\2 ч. л.

соль

Ингредиенты для теста:

мука – 200 г

белый сахар – 70 г

разрыхлитель – 2 ч. л.

молоко – 240 мл

растопленное сливочное масло – 120 г

цедра 1 лимона

соль

Способ приготовления:

1. Персики помыть, почистить и нарезать ломтиками. Выложить их на разогретую с маслом сковородку. Добавить сахар и молотую корицу, варить 1 минуту, постоянно помешивая.

2. Отдельно растворить крахмал в апельсиновом соке, добавить полученную массу в персики. Готовить 5 минут, постоянно помешивая.

3. Готовую массу из персиков переложить в форму для выпечки.

4. Для приготовления теста смешать сухие ингредиенты: муку, сахар, цедру лимона, разрыхлитель для теста и соль. Добавить молоко и растопленное масло, замесить тесто.

5. Полученное тесто перелить в персики.

6. Выпекать пирог при температуре 180 градусов 45-50 минут. В готовом виде охлаждать его 15-20 минут. Подавать с ванильным мороженым. Приятного аппетита!

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