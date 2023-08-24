Коблер с персиками: как приготовить изысканный американский пирог

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Коблер с персиками: как приготовить изысканный американский пирог

Коблер – это пирог американской кухни. С самого начала существования его традиционно готовили с мясом. Однако с течением времени хозяйки разнообразили блюдо, дополняя его сладкими начинками: фруктовым и ягодными.

В одном из кулинарных блогов (buba_foodie) в Instagram был опубликован рецепт персикового коблера.

Рецепт персикового коблера

Ингредиенты для начинки:

  • сливочное масло – 60 г
  • персики – 8 шт
  • коричневый сахар – 115 г
  • апельсиновый сок – 60 мл
  • крахмал – 1 ч. л.
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  • экстракт ванили – 1 ч. л.
  • молотая корица – 1\2 ч. л.
  • соль

Ингредиенты для теста:

  • мука – 200 г
  • белый сахар – 70 г
  • разрыхлитель – 2 ч. л.
  • молоко – 240 мл
  • растопленное сливочное масло – 120 г
  • цедра 1 лимона
  • соль

Способ приготовления:

1. Персики помыть, почистить и нарезать ломтиками. Выложить их на разогретую с маслом сковородку. Добавить сахар и молотую корицу, варить 1 минуту, постоянно помешивая.

2. Отдельно растворить крахмал в апельсиновом соке, добавить полученную массу в персики. Готовить 5 минут, постоянно помешивая.

Выпечка с персиками

3. Готовую массу из персиков переложить в форму для выпечки.

4. Для приготовления теста смешать сухие ингредиенты: муку, сахар, цедру лимона, разрыхлитель для теста и соль. Добавить молоко и растопленное масло, замесить тесто.

5. Полученное тесто перелить в персики.

Пирог коблер с начинкой

6. Выпекать пирог при температуре 180 градусов 45-50 минут. В готовом виде охлаждать его 15-20 минут. Подавать с ванильным мороженым. Приятного аппетита!

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