Качана каша – это уникальная украинская находка для всего мира. Необычное блюдо, которое создают на основе пшена, затем тщательно и долго катают руками.

Но благодаря долгому процессу подготовки и приготовления, об этом блюде почти забыли. Именно поэтому фудблогер Владимир Владимировский в своем Instagram решил напомнить читателям рецепт этого аутентичного украинского блюда.

Ингредиенты

Пшено – 100 гр

Яйца – 5 шт

Мука – 380 гр

Курица – 1/2 шт

Лук

Морковь

Сельдерей

Лавровое письмо

Черный перец

Стебли петрушки или укропа

Способ приготовления

1. Сначала готовим бульон. ½ часть курицы помещаем в кастрюлю. Добавляем морковь, читулю, сельдерей, лавровый лист, черный перец и стебли петрушки или укропа. Варим в течение 1,5 часов на маленьком огне.

2. Берем большую емкость (в идеале – алюминиевый тазик), насыпаем пшено и добавляем 1 ч.л. яиц. Вымешиваем открытой ладонью. чтобы все крупы стали влажными, но не слипались.

3. Добавляем чайную ложку муки и снова выкачиваем открытой ладонью, чтобы вся крупа покрылась мукой.

4. Повторяем эту процедуру пока не разойдутся все яйца. Не лейте много яйца - крупа может слипнуться и быть неравномерной.

5. Заканчиваем процесс просто яйцом, чтобы каша была более глянцевой и красивой.

6. Выкачанную кашу высыпаем на противень и даем подсохнуть при 60 градусах в течение 30 минут.

7. Даем каши остыть. Кочаная каша готова. В таком виде его можно хранить в течение месяца.

8. В кастрюлю добавляем кашу, заливаем бульоном в пропорции 1:4. Добавляем соль и варим на медленном огне под крышкой в течение 1.5-2 часов.

9. Отдельно поджариваем лук и подкопченное сало. Добавляю в кашу вместе со сливочным маслом.

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