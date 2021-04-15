Кофейное мороженое станет хитом лета: пошаговый рецепт

Создательница кулинарного блога The View From Great Island – Сью Моран, придумала один из лучших и, пожалуй, самых удивительных рецептов мороженого, главной изюинкой которого стал – кедский кофе.

Кулинар поделилась пошаговым рецептом мороженого для взрослых и, с точностью заверила, что каждый желающий сможет приготовить освежающее лакомство очень легко в домашних условиях. Рецепт был опубликован на сайте Мetro.

Для приготовления экзотического мороженого вам понадобятся всего лишь три ингредиента: кофе, сливки и сахар.

Сью советует готовить так, как вы варите кофе. Необходимое количество будет варьироваться в зависимости от размера имеющейся у вас формы, поэтому вам, возможно, придется поэкспериментировать, прежде чем вы получите правильный результат.

По словам Сью, для того чтобы приготовить мороженое на основе кофеина, вам нужно будет:

смешать около 1/4 чашки холодного кофе со сливками и сахаром по своему вкусу.

добавить немного подслащенных сливок.

все перемешать, пока полностью не растворится.

затем нужно налить немного сливок в каждую из форм и отправить в морозилку на час.

после чего осторожно вылейте охлажденную кофейную смесь в каждую форму, заполняя ее доверху. Сверху накройте фольгой и вставьте палочки.

заморозьте, пока не затвердеет. После мороженое можно смело есть.

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