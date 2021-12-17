Кофеманам на заметку: почему полезно пить кофе с какао

Кофе в сочетании с какао – один из самых вкусных и интересных коктейлей, который вы можете легко приготовить дома или попробовать практически в любой кофейне.

Вариантов рецептов действительно много, и можно варьировать вкусовые оттенки по своему предпочтению, каждый раз наслаждаясь новыми нотками привкусов. Кроме того, исследователями была доказана явная польза такого напитка для организма. Если вы еще не пробовали кофе с какао, самое время узнать больше о его свойствах и выбрать рецепт, чтобы приготовить его.⁣⁣⠀

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Полезные свойства напитка из кофе с какао:⁣⁣⠀

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Какао-порошок богат полифенолами и природными антиоксидантами, которые уменьшают воспаление, защищают клетки от повреждения⁣⁣⠀

Такой напиток снижает риск развития желчекаменной болезни, препятствует выпадению холестерина в осадок, обладает желчегонным эффектом

Улучшает кровообращение, стимулируя работу мозга

Такой напиток имеет очень интересный вкус! ⁣⁣

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