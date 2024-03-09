Когда гости уже на пороге, а дома нет ни одной закуски, которую можно поставить на стол, нужно просто упомянуть о таком блюде, как скорые маринованные помидоры.

Фудблогер с ником katia_cooking_ в своем Instagram рассказала, как приготовить скорые маринованные помидоры так, чтобы все гости были удивлены. Оказывается, для этого нужно всего несколько минут.

Ингредиенты

Томаты черри – 500 гр

Видео дня

Яблочный уксус – 2 ст.л.

Оливковое масло – 5-7 ст.л.

Соль

Чеснок – 4 зуб

Кинза – пучок

Смесь перцев

Перец чили сушеный – по вкусу, но можно и без него

Способ приготовления

1. Помидоры моем и нарезаем на 4 части и выкладываем в глубокую миску.

2. Чеснок чистим и измельчаем.

3. В отдельной емкости соединяем яблочный уксус, оливковое масло, чеснок, измельченную зелень и специи. Хорошо перемешиваем.

4. Заливаем заправку в томаты, перемешиваем и подаем на стол.

Также на OBOZ.UA есть и другие рецепты закусок: