Когда гости на пороге: быстрые маринованные помидоры, которые не оставят никого равнодушным

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
36
Когда гости на пороге: быстрые маринованные помидоры, которые не оставят никого равнодушным

Когда гости уже на пороге, а дома нет ни одной закуски, которую можно поставить на стол, нужно просто упомянуть о таком блюде, как скорые маринованные помидоры.

Фудблогер с ником katia_cooking_ в своем Instagram рассказала, как приготовить скорые маринованные помидоры так, чтобы все гости были удивлены. Оказывается, для этого нужно всего несколько минут.

Когда гости на пороге: быстрые маринованные помидоры, которые не оставят никого равнодушным

Ингредиенты

  • Томаты черри – 500 гр
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  • Яблочный уксус – 2 ст.л.
  • Оливковое масло – 5-7 ст.л.
  • Соль
  • Чеснок – 4 зуб
  • Кинза – пучок
  • Смесь перцев
  • Перец чили сушеный – по вкусу, но можно и без него

Способ приготовления

1. Помидоры моем и нарезаем на 4 части и выкладываем в глубокую миску.

Когда гости на пороге: быстрые маринованные помидоры, которые не оставят никого равнодушным

2. Чеснок чистим и измельчаем.

3. В отдельной емкости соединяем яблочный уксус, оливковое масло, чеснок, измельченную зелень и специи. Хорошо перемешиваем.

Когда гости на пороге: быстрые маринованные помидоры, которые не оставят никого равнодушным

4. Заливаем заправку в томаты, перемешиваем и подаем на стол.

Когда гости на пороге: быстрые маринованные помидоры, которые не оставят никого равнодушным

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