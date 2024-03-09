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Когда гости на пороге: быстрые маринованные помидоры, которые не оставят никого равнодушным
Когда гости уже на пороге, а дома нет ни одной закуски, которую можно поставить на стол, нужно просто упомянуть о таком блюде, как скорые маринованные помидоры.
Фудблогер с ником katia_cooking_ в своем Instagram рассказала, как приготовить скорые маринованные помидоры так, чтобы все гости были удивлены. Оказывается, для этого нужно всего несколько минут.
Ингредиенты
- Томаты черри – 500 гр
- Яблочный уксус – 2 ст.л.
- Оливковое масло – 5-7 ст.л.
- Соль
- Чеснок – 4 зуб
- Кинза – пучок
- Смесь перцев
- Перец чили сушеный – по вкусу, но можно и без него
Способ приготовления
1. Помидоры моем и нарезаем на 4 части и выкладываем в глубокую миску.
2. Чеснок чистим и измельчаем.
3. В отдельной емкости соединяем яблочный уксус, оливковое масло, чеснок, измельченную зелень и специи. Хорошо перемешиваем.
4. Заливаем заправку в томаты, перемешиваем и подаем на стол.
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