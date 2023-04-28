Когда нужно солить шашлык, чтобы он был сочным и нежным: это важно знать
Домашний шашлык – это вкусное мясное блюдо, которое в зависимости от сезона готовят на мангале, в духовке или на сковороде. Можно использовать любое мясо: курицу, свинину, телятину, говядину и даже баранину. Но для того чтобы он был удачный, недостаточно сделать маринад.
Фудблогер Юлия с ником juli_co.ok на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного домашнего шашлыка из свинины. Кулинар отмечает, чтобы шашлык был особенно сочным и нежным, солить и перчить мясо нужно в конце приготовления.
Ингредиенты:
- свиной ошейок – 2 кг
- лук – 3 шт
- айран\сыворотка – 1 л
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Для начала порезать мясо в виде стейков, затем порезать каждый наполовину. Сложить в глубокую тару.
2. Лук порезать полукольцами, добавить мясо и слегка размять руками, чтобы пустил сок. Перемешать все вместе.
3. Налить айран или сыворотку. Перемешать и оставить в таком виде мариноваться на сутки.
4. На следующий день выложить шашлык на решетку без добавления лука. Поставить жариться будущий шашлык.
5. Когда мясо будет румяным с обеих сторон, его нужно посолить и поперчить по вкусу.
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