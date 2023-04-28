Домашний шашлык – это вкусное мясное блюдо, которое в зависимости от сезона готовят на мангале, в духовке или на сковороде. Можно использовать любое мясо: курицу, свинину, телятину, говядину и даже баранину. Но для того чтобы он был удачный, недостаточно сделать маринад.

Фудблогер Юлия с ником juli_co.ok на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного домашнего шашлыка из свинины. Кулинар отмечает, чтобы шашлык был особенно сочным и нежным, солить и перчить мясо нужно в конце приготовления.

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Ингредиенты:

свиной ошейок – 2 кг

лук – 3 шт

айран\сыворотка – 1 л

соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начала порезать мясо в виде стейков, затем порезать каждый наполовину. Сложить в глубокую тару.

2. Лук порезать полукольцами, добавить мясо и слегка размять руками, чтобы пустил сок. Перемешать все вместе.

3. Налить айран или сыворотку. Перемешать и оставить в таком виде мариноваться на сутки.

4. На следующий день выложить шашлык на решетку без добавления лука. Поставить жариться будущий шашлык.

5. Когда мясо будет румяным с обеих сторон, его нужно посолить и поперчить по вкусу.

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