Стоит ли отказаться от кофе по утрам и каким напитком заменить: объясняет фудэксперт
Многие люди не представляют свое утро без кофе, и он становится обязательным ежедневным ритуалом. Но этот напиток нужно употреблять очень осторожно, ведь воздействие на организм неоднозначеное. Следует выбирать правильное время и правильно сочетать с другими продуктами.
Фудэксперт rm_anastasia на своей странице в Instagram рассказывает о том, в какой период времени нужно отказаться от кофе и почему, что полезного и вредного в этом напитке.
Плюсы употребления кофе
Кофе в течение нескольких часов после употребления увеличивает содержание адреналина в организме, при этом практически не влияет на обмен углеводов, энергетические запасы розходжуються быстро.
Кофе является источником большого количества антиоксидантов, такие как во фруктах, ягодах и овощах.
В кофе содержится большое количество макро и микроэлементов.
В определенных дозах кофе улучшает реакцию умственную и физическую, борется с усталостью и сонливостью.
Количество кофеина определяется для каждого индивидуально.
Минусы употребления кофе
Может приводить к истощению нервных клеток и к нарушениям функций организма.
Кофе вызывает привычку, зависимость. Если такое наблюдается, нужно попробовать не употреблять напиток в течение двух недель.
Кофе обладает способностью накапливаться в тканях печени.
Нарушение сна, беспокойство.
Когда лучше отказаться от кофе
После 16:00 часов. Это связано с выработкой гормона стресса кортизола в нашем организме.
Утром надщесерце – происходит раздражение слизистой желудка.
Кофе не стоит пить во время еды. Кофе как содержит танины которые препятствуют усвоению витаминов и минералов в процессе питания. Ее следует употреблять после 1-1.5 часа после еды.
Пряный горячий какао с маршмеллоу
Напиток, который согреет в прохладную погоду и придаст энергии. Идеей поделилась фудблогер nasti.cake. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты:
Крахмал кукурузный – 1 ч.л
Имбирь – 1/3 ч.л
Корица – одна палочка или 1/2 ч.л
Шоколад – 1 ч.л (молочный или горький)
Способ приготовления:
Все смешать и вскипятить.
Помешивать венчиком, чтобы комочки какао растворились в горячем молоке.
Когда какао закипит уменьшить огонь и оставить еще на 7-8 минут.
Периодически помешивать венчиком – так какао загустеет и станет пряным.
Снять с плиты, перелить в чашку и добавить маршмеллоу. Вынуть корицу.
Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.
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