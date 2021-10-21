Стоит ли отказаться от кофе по утрам и каким напитком заменить: объясняет фудэксперт

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
365
Стоит ли отказаться от кофе по утрам и каким напитком заменить: объясняет фудэксперт

Многие люди не представляют свое утро без кофе, и он становится обязательным ежедневным ритуалом. Но этот напиток нужно употреблять очень осторожно, ведь воздействие на организм неоднозначеное. Следует выбирать правильное время и правильно сочетать с другими продуктами.

Фудэксперт rm_anastasia на своей странице в Instagram рассказывает о том, в какой период времени нужно отказаться от кофе и почему, что полезного и вредного в этом напитке.

Употребление кофе

Плюсы употребления кофе

  • Кофе в течение нескольких часов после употребления увеличивает содержание адреналина в организме, при этом практически не влияет на обмен углеводов, энергетические запасы розходжуються быстро.

Видео дня

  • Кофе является источником большого количества антиоксидантов, такие как во фруктах, ягодах и овощах.

  • В кофе содержится большое количество макро и микроэлементов.

  • В определенных дозах кофе улучшает реакцию умственную и физическую, борется с усталостью и сонливостью.

  • Количество кофеина определяется для каждого индивидуально.

Минусы употребления кофе

  • Может приводить к истощению нервных клеток и к нарушениям функций организма.

  • Кофе вызывает привычку, зависимость. Если такое наблюдается, нужно попробовать не употреблять напиток в течение двух недель.

  • Кофе обладает способностью накапливаться в тканях печени.

  • Нарушение сна, беспокойство.

Когда лучше отказаться от кофе

  • После 16:00 часов. Это связано с выработкой гормона стресса кортизола в нашем организме.

  • Утром надщесерце – происходит раздражение слизистой желудка.

  • Кофе не стоит пить во время еды. Кофе как содержит танины которые препятствуют усвоению витаминов и минералов в процессе питания. Ее следует употреблять после 1-1.5 часа после еды.

Пряный горячий какао с маршмеллоу

Напиток, который согреет в прохладную погоду и придаст энергии. Идеей поделилась фудблогер nasti.cake. Опубликовано на странице в Instagram.

Какао с маршмеллоу

Ингредиенты:

  • Крахмал кукурузный – 1 ч.л

  • Имбирь – 1/3 ч.л

  • Корица – одна палочка или 1/2 ч.л

  • Шоколад – 1 ч.л (молочный или горький)

Способ приготовления:

  1. Все смешать и вскипятить.

  2. Помешивать венчиком, чтобы комочки какао растворились в горячем молоке.

  3. Когда какао закипит уменьшить огонь и оставить еще на 7-8 минут.

  4. Периодически помешивать венчиком – так какао загустеет и станет пряным.

  5. Снять с плиты, перелить в чашку и добавить маршмеллоу. Вынуть корицу.

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты