Домашнее печенье – очень вкусное и безопасное домашнее угощение к чаю, которое можно приготовить из разного теста, с начинками, сахарной пудрой. Еще очень вкусно будет из овсяной и кукурузной муки, кокосовой стружки.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного, хрустящего кокосового печенья, которое будет очень ароматным и простым в приготовлении.

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Ингредиенты:

Кокосовая стружка – 200-220 г

Сахар – 90 г

Яйця – 3 шт.

Мука – 50 г

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с сахаром, после добавьте кокосовую стружку и муку, хорошо перемешайте, оставьте тесто на 15 минут.

2. Влажными руками сформируйте шарики и выложите на пергамент.

3. Выпекайте печенье в разогретой духовке 15-20 минут при 180 С.

Модно посыпать сахарной пудрой!

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