Кокосовое печенье из 4 ингредиентов за 15 минут: получится очень вкусным
Домашнее печенье – очень вкусное и безопасное домашнее угощение к чаю, которое можно приготовить из разного теста, с начинками, сахарной пудрой. Еще очень вкусно будет из овсяной и кукурузной муки, кокосовой стружки.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного, хрустящего кокосового печенья, которое будет очень ароматным и простым в приготовлении.
Ингредиенты:
- Кокосовая стружка – 200-220 г
- Сахар – 90 г
- Яйця – 3 шт.
- Мука – 50 г
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте с сахаром, после добавьте кокосовую стружку и муку, хорошо перемешайте, оставьте тесто на 15 минут.
2. Влажными руками сформируйте шарики и выложите на пергамент.
3. Выпекайте печенье в разогретой духовке 15-20 минут при 180 С.
Модно посыпать сахарной пудрой!
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