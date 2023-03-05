Ленивые вареники – это вкусный и простой вариант быстрого завтрака. Лучше их готовить из домашнего творога – они будут нежными и мягкими, как в детском саду. Также их можно готовить сладкие – с фруктами и ягодами, или соленые – с картофелем, тыквой, зеленью.

В одном из кулинарных блогов (vistovvska_cooking) в Instagram был опубликован рецепт кокосовых ленивых вареников с кокосовой стружкой, которые получаются очень нежные и имеют нереальный аромат.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 200 г

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яйца – 1 шт

кокосовая стружка – 2-3 ст. л.

сахар – 2 ст. л.

мука – 3-4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Смешать творог, яйцо, сахар и кокосовую стружку. Хорошо размять массу вилкой.

2. Добавить в массу муку и замесить творожное тесто.

3. Готовое тесто разделить на четыре части, из каждой сформовать колбаску, порезать на порционные кусочки.

4. Отварить вареники в кипящей воде.

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