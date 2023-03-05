Кокосовые ленивые вареники: как приготовить вкусное блюдо для завтрака
Ленивые вареники – это вкусный и простой вариант быстрого завтрака. Лучше их готовить из домашнего творога – они будут нежными и мягкими, как в детском саду. Также их можно готовить сладкие – с фруктами и ягодами, или соленые – с картофелем, тыквой, зеленью.
В одном из кулинарных блогов (vistovvska_cooking) в Instagram был опубликован рецепт кокосовых ленивых вареников с кокосовой стружкой, которые получаются очень нежные и имеют нереальный аромат.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 200 г
- яйца – 1 шт
- кокосовая стружка – 2-3 ст. л.
- сахар – 2 ст. л.
- мука – 3-4 ст. л.
Способ приготовления:
1. Смешать творог, яйцо, сахар и кокосовую стружку. Хорошо размять массу вилкой.
2. Добавить в массу муку и замесить творожное тесто.
3. Готовое тесто разделить на четыре части, из каждой сформовать колбаску, порезать на порционные кусочки.
4. Отварить вареники в кипящей воде.
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